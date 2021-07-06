Роспотребнадзор предупредил о надвигающемся нашествии комаров в Алтайском крае

Специалисты отмечают, что пик численности насекомых ожидается в середине июля — августе.

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Сейчас комаров должно быть меньше, так как конец июня — начало июля отмечаются периодом вылета стрекоз. Активность комаров прекратится при наступлении холодной дождливой погоды, как правило, это III декада сентября — I декада октября.

Отметим, что выплод комаров происходит в хорошо прогреваемых временных и постоянных водоемах каждые 5–7 дней с мая по сентябрь.

Также в ведомстве сообщили, что пик активности мошек прошёл. Следующий будет с III декады августа по сентябрь.

Чтобы обезопасить себя от укусов комаров и мошек, необходимо использовать репелленты согласно инструкции на флаконе.

Для предупреждения залёта комаров и мошек в жилые помещения следует провести засетчивание форточек противомоскитными сетками, на дверь повесить полог, обработанный репеллентом с наружной стороны. При обнаружении комаров в жилом помещении их можно уничтожить с помощью электрофумигатора с последующим проветриванием помещения. На дачных, садовых участках ёмкости для полива необходимо закрыть полиэтиленовой плёнкой, своевременно скашивать траву, чтобы предотвратить выплод комаров.