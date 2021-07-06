Ушёл из жизни Владимир Меньшов: создатель любимых народом комедий и мелодрам стал ещё одной жертвой пандемии

Известный кинорежиссёр и актёр скончался 5 июля 2021 года на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Фото: «Инстаграм» Юлии Меньшовой

Все те, кто отрицает угрозу пандемии и саботирует вакцинацию, только вчитайтесь в эти имена! Жертвами коронавирусной инфекции стали писатель-сатирик Анатолий Трушкин, создатель программы «Русское лото» Михаил Борисов, актёр Борис Плотников, режиссёр Роман Виктюк, папа «Ералаша» Борис Грачевский, Василий Лановой… И вот новая жертва — Владимир Меньшов!

Фото: «Инстаграм» Юлии Меньшовой

В конце июня у 81-летнего оскароносного режиссёра был диагностирован коронавирус, а утром в понедельник 5 июля на сайте «Мосфильма» появилось трагическое сообщение.

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушёл из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», — говорится в сообщении.

Трагизм ситуации усугубляется тем, что супруга режиссёра, 79-летняя Вера Алентова в настоящее время также находится в больнице с диагнозом COVID-19… Неизвестно, в каком состоянии актриса и сумеет ли она проводить мужа в последний путь. На странице дочери режиссёра, актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой, появились чёрно-белые фотографии режиссёра и подпись: «Всё. Всё… все…» и финальный кадр из самой жизнеутверждающей картины Владимира Меньшова «Любовь и голуби». На видео герой фильма Василий Кузякин с красивым белым голубем на плече говорит фразу: ««Всё. Всё… все…»

Фото: «Инстаграм» Юлии Меньшовой

Более 30 тысяч человек оставили на странице дочери Владимира Меньшова свои соболезнования… А сколько тех, кто скорбит, не выплескивая свою боль в соцсети!

В начале карьеры в режиссёра мало кто верил, но именно поддержка жены помогла ему добиться признания в советском и мировом кинематографе. Семья Меньшовых считалась в российском кино самой дружной.

От бездарного студента до талантливого аспиранта

Меньшов был одним из шести советских режиссёров, кто получил премию «Оскар», пройдя путь от «бездарного студента» до аспиранта ВГИКА, которым восхищался сам Михаил Ромм.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939-го в Баку, столице Азербайджана. Отец будущего режиссёра был моряком и работал в НКВД, а мать занималась домом и детьми. После войны отца Владимира Меньшова сначала перевели по долгу службы в Архангельск, а в 50-х семья перебралась в Астрахань, откуда они были родом. Родители Владимира Меньшова хотели, чтобы сын стал моряком, но он мечтал о карьере актёра. В 1957-м Владимир отправился в Москву, чтобы поступить во ВГИК, провалил вступительные экзамены и вернулся в Астрахань. Работая токарем на заводе, параллельно играл во вспомогательном составе местного драматического театра. Чтобы заработать денег на повторную поездку в Москву, будущий актёр и режиссёр работал шахтёром в Воркуте! Ему все-таки удалось поступить в школу-студию МХАТ в 1961 году. Учеба давалась нелегко, преподаватели не видели в нём актёрского таланта. После окончания школы-студии МХАТ Владимира Меньшова распределили в Ставрополь, где ему обещали дать возможность ставить спектакли. К моменту окончания театрального института Меньшов осознал, что актёрская карьера ему неинтересна и он хочет заниматься режиссурой. В 1967 году Меньшов вернулся в Москву поступать на режиссёрский факультет ВГИКА. Владимир Валентинович показал свои сценарные и режиссёрские работы Михаилу Ромму. Мэтру так понравились труды Меньшова, что он сразу зачислил его на второй курс и даже специально для одарённого ученика придумал аспирантуру по режиссуре художественного фильма. Меньшов был первым и последним аспирантом художественного фильма в истории ВГИКа.

Муж и жена — одна сатана

Владимир Валентинович и Вера Валентиновна познакомились во время учёбы. Молодая актриса, кстати, поступать в театральный приехала из Барнаула, где в Алтайском краевом театре юного зрителя работали её родители. Алентова даже прошла отбор в Алтайский краевой театр драмы, куда набирали юношей и девушек для работы в массовых сценах и какое-то время работала на Барнаульском меланжевом комбинате, прежде чем стать студенткой Школы-студии МХАТ. Алентова считалась одной из главных красавиц курса и сама выбрала себе будущего мужа. Актёры поженились в 1962-м с «корыстной целью» — получить комнату в коммуналке. Первые годы семейной жизни у пары были безрадостными — тотальное безденежье, маленький ребёнок, с которым некому было помочь, длительные рабочие командировки. Всё это привело к тому, что супруги расстались, но брак расторгать не стали. Меньшов и Алентова жили раздельно более трёх лет, но смогли преодолеть разногласия и воссоединились не только как муж и жена — между ними зародился крепкий творческий союз. Вера Алентова стала любимой актрисой и музой Меньшова. В 1979-м он дал ей главную роль в своем культовом фильме «Москва слезам не верит». В 2012-м, в день 50-летия брака, пара обвенчалась в церкви.

Режиссёр с большой буквы

Дебютной режиссёрской работой Владимира Меньшова был короткометражный фильм «К вопросу о диалектике восприятия чувств, или Утраченные грезы», который вышел в 1970 году. Полнометражную картину он снял только спустя шесть лет. В 1976-м состоялась премьера молодёжной драмы «Розыгрыш», где сыграли 16-летний Дмитрий Харатьян, 15-летняя Наталья Вавилова и Евгения Ханаева. Меньшов продолжил работать с актрисами в своём третьем фильме — «Москва слезам не верит». Главная роль Кати Тихомировой в фильме досталась Вере Алентовой, а главную мужскую роль получил Алексей Баталов. Сегодня без этого фильма не обходится главный женский праздник — 8 Марта, из года в год даря всем женщинам надежду на счастье и веру в то, что «жизнь после 40 только начинается». В 1981 году фильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но режиссёра на церемонию вручения не выпустили. Да и саму статуэтку отдали только годы спустя.

Через год после успеха фильма «Москва слезам не верит» режиссёр приступил к съёмкам своей второй по популярности картины — «Любовь и голуби». В комедии сыграли Людмила Гурченко, Александр Михайлов, Нина Дорошина, Сергей Юрский и он сам. Владимир Меньшов решил картину в жанре русской кадрили, разбив на «куплеты», и самолично выступил в роли ведущего. Именно он в картузе с цветком называл зрителю части фильма: «Фигура третья. Разлучная». Он придумал для фильма шутейный способ монтажа — переноса персонажей в пространстве: герой выходит за порог избы в Сибири — и проваливается в воды Черного моря! Фильм разошёлся на цитаты и входит в золотой фонд советской комедии, без него немыслимы новогодние каникулы и другие длительные праздники. Мы помним эту картину покадрово и можем без конца щеголять фразами из диалогов, написанных драматургом Владимиром Гуркиным:

«Девушки, уймите вашу мать!»

«Помру — Ваську на поминки позову, а тебя, оглоедку, не пущу!»

«Ах ты, сучка ты крашена!» — «Почему же крашеная, это мой натуральный цвет!»

«Это ж надо… забраться за тысячи километров от родного дома, чтобы в море встретить человека из своей же конторы…»

После успеха фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов не садился в режиссёрское кресло десять лет. В 1995-м вышла комедия «Ширли-мырли» с Верой Алентовой и Валерием Гаркалиным в главных ролях. Самый спорный фильм Меньшова, сделанный в жанре отвязного абсурдистского фарса. Здесь гротескно все — от найденного и тут же украденного алмаза, за цену которого вся страна может три года отдыхать на Канарах, до братьев-близнецов: один — российский бандит-цыган, другой — американский скрипач-еврей. Снято в картине всё настолько самозабвенно, азартно, импровизационно, что его постоянно повторяют, невзирая на сомнительную драматургию и солёные диалоги, которые сегодня считаются верхом неполиткорректности, но вызывают гомерический хохот у соотечественников:

«Это газета гомосексуалистов? Очень хорошо! У меня для вас есть сообщение. Этот пид…с Пискунов опять арестовал Иннокентия Шниперсона!»

Здесь что ни сцена, то актерский бенефис, что ни фраза, то в вечность:

«Скажи ты мне как на духу, как русский человек русскому человеку: фактически, я что, Изя Шниперсон?!»

«Ваша кочевая музыка испохабила всю русскую культуру, какую мелодию ни возьми — отовсюду «Цыганочка» прет!»

«Это вы, евреи, Христа распяли! Сами родили, сами и распяли!»

«Тетя, мама! Сколько народу сиську просило!»

В 2000 году режиссёр выпустил мелодраму «Зависть богов». Фильм о любви замужней женщины из Останкино и женатого француза-журналиста критиковали все кому не лень, но Вера Алентова там чудо как хороша — нежная, желанная. Какой ещё подарок муж режиссёр мог сделать своей жене — только показать всем, как она хороша!

Роли в кино Владимира Меньшова

Несмотря на то, что Меньшов передумал быть актёром и решил сделать упор на режиссуру, в кино он всё равно снимался. Дебют Владимира Валентиновича в качестве актёра состоялся в роли Пашки Кукушкина в короткометражной комедии «Счастливый Кукушкин». Он сыграл рабочего, который влюбился в дочь владельца трактира. В 1973 году Меньшов сыграл матроса Мартьянова в фильме «Солёный пес». Среди известных актёрских работ Владимира Валентиновича выделяют «Розыгрыш», «Курьер», «Где находится нофелет?» и другие. Уже в российском кинематографе Меньшов запомнился ролью Гесера в серии фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Появился в известных теле- и кинопроектах — «Елки-2», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Легенда № 17». В сериале Сергея Урсуляка «Ликвидация» сыграл самого маршала Победы Жукова, сменив на этом почётном посту самого Михаила Ульянова.

Коллеги Владимира Валентиновича отмечали, что работа с ним была приятной и интересной. Как режиссёр, он прислушивался к советам актёров и коллег по съёмочной площадке.

Вместе с супругой Верой Алентовой шесть лет выходил на сцену театра им. Пушкина, играя в спектакле «Любовь. Письма», который поставила для родителей дочь Юлия Меньшова.

На предстоящих выборах в Госдуму режиссёр собирался баллотироваться по общефедеральной части списка от партии «Справедливая Россия — за правду», но болезнь и коварный вирус лишили его этой возможности.