В администрации Барнаула состоялось очередное заседание Градостроительного совета

Главным вопросом для членов профессионального сообщества, представителей депутатского корпуса и общественников стало обсуждение эскизных проектов жилой застройки в центральной, исторической части краевой столицы. Заседание провел заместитель главы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

Эскизный проект по адресу: ул. Гоголя, 52

Проект одобрен

Архитектор Антон Копылов представил не только эскизный проект 16-этажного дома, который планируется построить по адресу: ул. Никитина, 12, но и проект планировки всего микрорайона. Неподалеку от барнаульского элеватора в будущем появится целый квартал, рассчитанный на полторы тысячи жителей. В настоящее время ведутся переговоры о выкупе участков. Эскизы дома уже обсуждались на Градостроительном совете в марте нынешнего года. Тогда эксперты попросили проектировщиков доработать проект. Архитектурная мастерская 30 июня представила экспертам дополненный вариант проекта, который показывает, как будет развиваться квартал, какие еще дома в нём появятся, а также где разместятся школы, детсады и другие объекты.

Квартал рассчитан на 872 квартиры, общая площадь — чуть больше 36 тыс. кв. м. В нём предусмотрено строительство жилого дома со встроенным детским центром на 80 человек. Кроме того, в радиусе 800 метров от микрорайона расположены образовательные школы № 1 и 6, детская школа искусств и детский центр на ул. Гоголя, 10а, что в определённой мере решает обеспеченность будущих жителей дошкольными и школьными учреждениями.

Члены Градсовета проект одобрили.

Разработчик проекта Елена Булавина представила проект застройки участка по адресу: ул. Пролетарская, 182, в границах улиц Партизанской, Пролетарской и переулка Революционного. Здесь также планируется строительство жилого комплекса из двух многоэтажных домов. Члены Градсовета убедились, что все показатели по машино-местам временного и постоянного хранения, по детским площадкам, местам отдыха для взрослых жителей, спортивным площадкам соответствуют нормам на оба дома.

Эскизный проект застройки участка также был одобрен участниками Градсовета с единственным, но серьёзным замечанием — вместо отвода паводковых и дождевых вод по рельефу предусмотреть ливневую канализацию с выводом в ливнёвку на ул. Челюскинцев.

Барнаул уходит от хаотичной точечной застройки. Сегодня от застройщика требуется проект планировки территории, чтобы можно было видеть, какое развитие ждёт тот или иной микрорайон, сколько жилых домов в нём будет построено, обеспеченность жителей инфраструктурой и социальными объектами.

Зелёный сектор

Успешно прошёл повторное обсуждение на Градсовете и проект жилого комплекса в центре Барнаула, рядом со зданием городской администрации, на ул. Гоголя, 52. В апреле при обсуждении эскизного проекта эксперты высказали замечания по плану двора, где размещалась парковка. Они посчитали, что у ЖК мало зелёных зон. Также были замечания по оформлению фасадов будущего здания. Проектировщики переработали проект и сделали двор закрытым для транспорта. Автомобили в доработанной версии проекта будут гостевать с внешней стороны здания и на подземной автостоянке. Освободившееся от парковки пространство планируется использовать для игровых площадок и озеленения.

Стилевые компоненты

В оформление фасадов, по словам презентовавшего проект архитектора компании «Графит» Сергея Черепанова, добавлена мелкая деталировка: атрибуты эклектики (метод архитектурной эклектики предполагает выбор отдельных стилевых компонентов с целью создания оригинального и внешне привлекательного оформления. — Прим. ред.), стилизация с использованием решений, похожих на те, которые используются на соседних зданиях.

В перспективе на одном из освободившихся участков планируется построить коммерческое помещение, таким образом логично завершив его формирование.