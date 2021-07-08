В Алтайском крае до 2025 года создадут 24 школы ухода за пожилыми

В них будут обучать родственников правильному уходу за пожилыми людьми, выдавать средства реабилитации и обучать ими пользоваться.

Фото: pixabay.com

Школы ухода за пожилыми маломобильными жителями региона и пункты проката технических средств реабилитации создадут на базе 24 центров социального обслуживания в Алтайском крае в рамках национального проекта «Демография». Завершить работы по их созданию планируется до 2025 года.

«Сейчас такие школы работают в двух городах и трёх районах края. В 2021 году запланировано открытие школ на базе ещё шести комплексных центров социального обслуживания в Барнауле, Павловском, Тальменском, Троицком, Топчихинском районах. В них будут обучать родственников правильному уходу за пожилыми людьми, выдавать средства реабилитации и обучать ими пользоваться. Также специалисты научат правильно организовывать жилое пространство пожилого человека», — рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

Отметим, что в 2020 году услугами школ ухода воспользовались около тысячи человек. Число участников групп пришлось сократить из-за эпидемиологической ситуации, информирует пресс-служба правительства региона.

Всего в Алтайском крае насчитывают 622 тысячи жителей старшего возраста. Их доля ежегодно растёт и в настоящее время составляет 28% от общей численности всех жителей региона.