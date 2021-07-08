В городской администрации обсудили будущее Барнаульской агломерации

В администрации Барнаула прошла встреча по разработке проекта стратегии социально-экономического развития Барнаульской агломерации на период до 2035 года. В работе стратегической сессии приняли участие члены Барнаульской агломерации, а также учёные из Москвы и Екатеринбурга, руководители профильных комитетов администрации города и министерств Алтайского края.

На разработку проекта документа отводится девять месяцев, в течение которых состоится ряд стратегических сессий и встреч в муниципальных образованиях и правительстве Алтайского края.

Фото: Андрей Чурилов

По словам генерального директора АСЭРА – Агентства по социально-экономическому развитию агломераций Юрия Кузнецова, Барнаульскую агломерацию по многим параметрам можно считать лидером: она создана одной из первых в стране, единственная имеет самостоятельный орган управления в виде Ассоциации муниципальных образований и начала работу над перспективной стратегией своего развития.

В ходе работы сессии были рассмотрены современное понятие агломерации и процессы, которые она затрагивает, особенности развития агломерации в России, зарубежный опыт управления развитием агломерации на примере Китая, Испании, США, а также успешные примеры развития межмуниципального сотрудничества в нашей стране.

В ходе стратегической сессии главы муниципальных образований Барнаульской агломерации делились темами, над которыми работают совместно, обсудили перспективы на будущее. Были затронуты проблемы транспортной логистики, привлечения инвесторов, для чего требуется развитие инфраструктуры на территории всей агломерации.

Свое видение будущего агломерации и нынешнего развития отдельных направлений её работы высказали и руководители профильных министерств.