Внезапный старт. «Динамо-Барнаул» уже в ближайшую среду начинает новый сезон

Нынешнее футбольное межсезонье получилось сверхкоротким. Последний матч первенства–2020/21 барнаульское «Динамо» провело 15 июня. И вот практически ровно через месяц, 14 июля, футболисты матчем 1/256 финала Кубка России с ФК «Новосибирск» на домашнем стадионе открывают сезон-2021/22.

Фото: Ярослав Махначёв.

Защита против нападения

После окончания прошлого сезона в первенстве ПФЛ (группа 4), где «Динамо» заняло достойное седьмое место, футболисты получили две недели отпуска. 29 июня команда собралась на учебно-тренировочной базе, и началась предсезонная работа.

Футболисты тренировались два раза в день, совмещая игровые и силовые тренировки, кроссы и работу с мячом. Настроение в команде, судя по увиденному на тренировке сегодня, 8 июля, прекрасное, под стать солнечной погоде. В этот день команда много и активно работала с мячом. В одном из упражнений отрабатывалась игровая ситуация – атака через фланг, подача в штрафную, где задачей нападающих было забить, а защитников, соответственно, помешать этому. В какой-то момент упражнению решили добавить остроты и принялись считать забитые мячи. Но стоило это сделать, как у нападающих напрочь сбился прицел. Сначала играли до шести голов, потом, поняв, что эту задачу можно решать до вечера, сократили заветное число до двух, но в итоге, утомившись, остановились на одном. В общем, вратари и защита это упражнение выиграли за явным преимуществом.

Фото: Ярослав Махначёв.

Игра без пауз

Тренерский штаб «Динамо» планировал на 12 июля контрольный матч с «Новосибирском», но вопрос решился сам собой: игра состоится не 12, а 14-го, и это будет не проверка сил перед стартом, а полноценная встреча Кубка России. Да, уже в ближайшую среду начинается новый футбольный сезон. Полученное утром 8 июля в клубе уведомление об этом вызвало легкое недоумение, все-таки рассчитывали, что игровой год начнется неделей позже. Но таковы прелести формата осень-весна в российском варианте: зимой пауза полгода, зато между чемпионатами – и месяца не наберется.

– Сейчас у нас, по сути, продолжение сезона, – говорит главный тренер «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев. – Вся основная подготовительная работа была проделана зимой и весной, сейчас главное – не растерять этого. В российском футболе все так живут, хоть команды второй лиги, хоть в РПЛ.

Конечно, тренерскому штабу пришлось корректировать план подготовки. Завтра у команды еще по плану две тренировки в день, побегают с автопокрышками, как выразился Суровцев – по методу известного легкоатлетического тренера Виктора Погребного. С субботы начнется подводка под стартовую игру сезона.

Матч 1/256 финала Кубка России между «Динамо» и «Новосибирском» пройдет в Барнауле 14 июля. Начало в 18:30. В связи с эпидобстановкой вместимость стадиона ограничена 50% от максимального объема. Ношение масок обязательно.

Знакомые лица

Состав «Динамо» за прошедший месяц особо не изменился. Ушли вратарь Даниил Гавиловский, защитник Ярослав Гусев и нападающий Петр Иванов. На просмотр в Хабаровск уехал Игорь Абрамов, да там и остался, с ним заключили контракт.

Помимо большого количества молодежи на сборах с «Динамо» тренируется и двое потенциальных новичков, вернувшихся в родной город. Один из них – нападающий Ефим Золотарев. Для 21 года у парня насыщенная биография: начинал в «Полимере», в 13 лет уехал в школу «Строгино», за главную команду которой и дебютировал в профессиональном футболе. Ефим провел семь матчей за юношескую сборную страны, играл в Словакии, потом выступал в чемпионате Крымского футбольного союза за команду «Фаворит-ВД Кафа» из Феодосии, и вот решил вернуться в Барнаул. Говорит, что хочет играть в «Динамо», ну а там уж как тренеры решат.

– Я вернулся в Барнаул, чтобы здесь играть, попасть в команду. Честно, свой опыт в Словакии и Крыму вспоминать не очень хочу, получилось не слишком успешно. Так что вариант продолжения карьеры в Барнауле считаю для себя хорошим, сейчас у нас не шесть команд в чемпионате, а полноценный серьезный турнир, – рассуждает Ефим.

Еще один потенциальный новичок – нападающий Антон Кобялко, также воспитанник барнаульского футбола. 35-летний форвард немало поиграл в ФНЛ, с тремя командами выходил в Премьер-лигу, провел там несколько матчей, а последние годы играл в Армении, где стал чемпионом и обладателем Кубка страны, выступал в Лиге чемпионов и даже забивал там. Вернувшись из Армении, он отдохнул, а потом решил поддержать форму, тренируясь в «Динамо». Судя по увиденному, Кобялко находится в полном порядке и «Динамо» однозначно бы усилил.

– Я хочу еще играть, остаться в футболе, – философски ответил Кобялко, так и уйдя от прямого ответа, продолжит ли он карьеру в «Динамо» или где-то еще и от чего это зависит. Антон лишь обозначил сроки принятия решения – до конца недели.

Фото: Ярослав Махначёв

Если Кобялко все же выберет «Динамо», он станет третьим игроком в составе с опытом игры в российской Премьер-лиге после вратаря Богдана Карюкина и полузащитника Евгения Щербакова.

Александр Суровцев появлению игроков с опытом не нарадуется:

– У нас много молодежи, некоторые из ребят на турнирах сильнее первенства города не играли. Им надо на кого-то ориентироваться, за кем-то тянуться, – говорит тренер.

И молодые футболисты усердно пашут, некоторые даже сверх нормы. Тренировка уже закончилась, футболисты разошлись, а 18-летний Иван Ельников еще отжимается на поле.

– Я всегда так после тренировки остаюсь. Это не для того, чтобы на тренера впечатление произвести, а для себя, все в копилочку, – говорит Иван. – На занятиях все нравится, упражнения интенсивные, устаю. Но сил хватает, кормят хорошо.

Фото: Ярослав Махначёв.

Полтора десятка соперников

Первенство ФНЛ-2 (группа 4) для «Динамо» начнется 20 июля домашним матчем с пермским «Амкаром», вернувшимся в профессиональный футбол. Этому факту особенно рад Евгений Щербаков, выступавший за «Амкар» в РПЛ и с тех пор называющий Пермь одним из главных городов своей жизни.

– Я обрадовался уже тому, что «Амкар» в принципе вернулся в большой футбол. А тут еще и свой первый матч они проводят против «Динамо». За это составителям календаря от меня отдельный респект, – улыбается Евгений.

В окончательном составе участников ФНЛ-2 (группа 4) значится 15 команд, включая «Динамо». Должно было быть 16, но в последний момент «Томь», которая потеряла место в ФНЛ-1 и должна была опуститься дивизионом ниже, оставили в прежнем турнире вместо дисквалифицированной оттуда за договорные матчи «Чайки».