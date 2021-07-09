Эксперт рассказал, как от вакцинации населения зависит развитие экономики

Пандемия больно ударила по экономике, некоторые отрасли до сих пор восстанавливаются. Однако рост числа зараженных заставляет вводить новые ограничительные меры. Как третья волна коронавируса может повлиять на бизнес, мы говорили с депутатом городской Думы, председателем Координационного совета предпринимателей города Барнаула Юрием Ряполовым.
– В начале пандемии были неутешительные прогнозы, что значительная доля МСП ее не переживет. Сейчас ситуация не выглядит такой тревожной?
– К счастью, первоначальные прогнозы в 2020 году не оправдались, благодаря своевременным мерам господдержки не закрыли основные отрасли, и мы пережили этот период без глобальных последствий. Кто-то закрылся, кто-то сменил деятельность, открывались и новые субъекты МСП, адаптировались к имеющимся условиям. Настроения разные. Пообщаешься с предпринимателями из общепита, и создается впечатление, что все пропало. Но были и те, кто поднялся на фоне этой ситуации – маски шили в три смены, антисептики выпускали. Пандемия закрыла внешние рынки, и федеральным сетям необходимо было замещать на полках магазинов импортную продукцию, поэтому у многих производителей продуктов питания спрос резко вырос. Ситуация была сложная, но пока критичного падения не вижу. При этом и новая продукция запускается, и движение есть.
– Какие уроки извлек бизнес из пандемии?
– Пандемия научила быть готовым к внешним переменам. Малый и средний бизнес в принципе более мобильный, в отличие от крупных предприятий, он может оперативно перестраиваться – находить новые формы работы, выпускать новую продукцию. Кроме того, поменялось отношение бизнеса к господдержке – от скептического к более доверительному. Приведу один пример. Когда предоставили субсидии для компенсации расходов на приобретение средств профилактики от коронавирусной инфекции, по информации налоговиков в Барнауле порядка 5 тысяч предпринимателей могли претендовать на данный вид господдержки. А обратились за ней чуть больше 3 тысяч. Налоговая служба обзвонила каждого предпринимателя, но некоторые отказывались, мол, за эту господдержку потом замучаешься отчитываться. И это одно из самых распространенных заблуждений, ведь именно господдержка позволила большинству предприятий устоять в условиях коронавирусных ограничений. Были, конечно, и те, кто компенсацию оформил, но тратить средства по целевому назначению не спешил, пока не убедился, что никакого подвоха здесь нет. Вообще, пандемия показала предпринимателям – работать честно и легально выгоднее, особенно в случае непредвиденных осложнений.
В Барнауле более 40 тыс. хозяйствующих субъектов.
– В этих сложных экономических и эпидемиологических условиях возросла социальная ответственность представителей делового сообщества?
– Бизнес по природе своей заточен на получение прибыли, но в такой сложной ситуации предприниматели проявили большую человечность, стали больше помогать безвозмездно. Известны примеры, когда на фоне ажиотажного спроса на защитные маски барнаульским производителям предлагали за них тройную цену, а они отказывались, чтобы не создавать на рынке скачков цен. Реализовывали с небольшим процентом рентабельности. Пандемия активизировала благотворительную деятельность, несмотря на то, что предприниматели зачастую сами испытывали массу трудностей. Они сами организовывались, сбрасывались и покупали для медицинских учреждений необходимые вещи, которые медики не могли себе позволить в силу бюджетных ограничений. Кто-то кормил врачей, кто-то приобретал чайники, микроволновки, кто-то медицинское оборудование, кто-то предоставил транспорт, визы. Когда коронавирусная ситуация смягчилась, я поднимал вопрос о поощрении таких предпринимателей, но они категорически отказывались. Мы с депутатами Думы подготовили благодарственные письма, поблагодарили их в своем кругу. Нас в этом полностью поддержала Галина Буевич, председатель БГД.
– Из-за роста заболеваемости в некоторых регионах частично возвращаются ограничения на работу предприятий. Вы допускаете повторение локдауна в Алтайском крае?
– Вирус мутирует, и ситуация может развиваться непредсказуемо. Локдаун я допускаю, но пройдет, он, скорее всего, уже спокойнее с учетом накопившегося опыта. Когда первый раз из-за ограничений временно приостановила работу масса организаций, была паника, люди не знали, что с этим делать и как дальше быть. Сейчас уже понятно, как и в каком масштабе переводить сотрудников на удаленку, как создать безопасные условия труда. Но надо сказать, любые ограничения не проходят бесследно для бизнеса. Так, закрытие внутренних границ между регионами, уже введенное в некоторых субъектах, нарушает производственные цепочки, поставки материалов, отгрузку готовой продукции, идет удорожание. Где-то контрагенты с пониманием подходят, кто-то выставляет штрафы за недопоставки. Разрушить отлаженный механизм работы предприятия легко, а восстанавливать – критично. Крупные промышленные предприятия несколько дней вынужденного простоя потом наверстывали около полутора-двух месяцев. К счастью, у органов власти хватило доверия бизнесу не закрывать предприятия надолго.
– Что, на ваш взгляд, нужно сделать сегодня предпринимателю для сохранения бизнеса в условиях третьей волны коронавируса?
– С наступлением второй волны коронавируса бизнес, с одной стороны, чему-то научился, с другой, продолжает надеяться на авось. Другими словами, не могу объяснить нежелание населения до июля вакцинироваться, чтобы сформировался коллективный иммунитет против ковида. Три недели назад на совещании с руководителями общественных бизнес-объединений мы составили обращение к руководителям предприятий и организаций, индивидуальным предпринимателям с просьбой подключиться к массовой прививочной кампании и по возможности сделать вакцинирование доступным для своих сотрудников, организовать выездные вакцинации в организациях. Может где-то даже использовать практику стимулирования персонала, сделавшего прививку. Это единственный способ остановить пандемию, продолжать работать нашим предприятиям, сохранить жизнь и здоровье нам и нашим близким. Надо понимать: от соблюдения мер профилактики, уровня вакцинации напрямую зависит благополучие экономики страны и каждого жителя в целом. Как депутат я много общаюсь с избирателями, и часто тем, кто распространяет фейковые ролики против ношения масок, вакцинации, задаю вопрос: «А вы готовы взять на себя ответственность за смерти и тяжелые осложнения тех людей, которые послушали вас и не поберегли себя и своих близких?». Руководители, обличенные властью, такую ответственность несут и поэтому вынуждены принимать меры, связанные с определенными ограничениями. Но свобода каждого из нас должна заканчиваться там, где она нарушает свободу другого человека. Берегите себя и тех, кто вас окружает! Примеров правильности такой позиции жизнь нам предоставила уже слишком много, в том числе и очень печальных.