Три человека спасены на утреннем пожаре в Барнауле

Рано утром 9 июля пожарные Главного управления МЧС России по Алтайскому краю спасли трёх человек на пожаре в административном здании на проспекте Космонавтов.

Фото: 22.mchs.gov.ru

На момент прибытия подразделений, сообщает сайт ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в окнах первого этажа здания был виден дым.

«Затрудняло работу на месте происшествия плотное задымление, достаточно сложная планировка помещений, а также большая горючая загрузка. Огонь по горючим материалам распространялся очень быстро. Практически наверняка сообщение о случившемся поступило с опозданием, на момент прибытия подразделений пожар уже успел развиться», — рассказал Сергей Пустынников, начальник дежурной смены службы пожаротушения.

Фото: 22.mchs.gov.ru

Несмотря на сложную обстановку, спасатели справились со своей задачей. Трое мужчин были выведены из опасного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Горели строительные материалы и мебель. Всего на месте происшествия работало 44 пожарных, 12 единиц техники.

К сожалению, спасти удалось не всех. На месте пожара были обнаружены погибшие. Вероятной причиной гибели двоих мужчин стало отравление продуктами горения. Точные обстоятельства произошедшего установит следствие.