Три человека спасены на утреннем пожаре в Барнауле

Рано утром 9 июля пожарные Главного управления МЧС России по Алтайскому краю спасли трёх человек на пожаре в административном здании на проспекте Космонавтов.
На момент прибытия подразделений, сообщает сайт ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в окнах первого этажа здания был виден дым.
«Затрудняло работу на месте происшествия плотное задымление, достаточно сложная планировка помещений, а также большая горючая загрузка. Огонь по горючим материалам распространялся очень быстро. Практически наверняка сообщение о случившемся поступило с опозданием, на момент прибытия подразделений пожар уже успел развиться», — рассказал Сергей Пустынников, начальник дежурной смены службы пожаротушения.
Несмотря на сложную обстановку, спасатели справились со своей задачей. Трое мужчин были выведены из опасного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Горели строительные материалы и мебель. Всего на месте происшествия работало 44 пожарных, 12 единиц техники.
К сожалению, спасти удалось не всех. На месте пожара были обнаружены погибшие. Вероятной причиной гибели двоих мужчин стало отравление продуктами горения. Точные обстоятельства произошедшего установит следствие.
Всего с начала года в Алтайском крае произошло 7087 пожаров. Это на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года. Силами пожарных Главного управления МЧС России по Алтайскому краю спасено более 300 человек