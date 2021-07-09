В Барнауле волонтёры экологических отрядов устранили несколько крупных свалок

Благоустраивать Барнаул помогают экологические студенческие отряды «Зелёная волна» и «Атлас».

Фото: barnaul.org

Сезон работы экологических отрядов начался с 1 июля и продлится до конца лета. Пять бригад отрядовцев закреплены за районами города, ещё одна команда из восьми человек наводит порядок в лесных массивах.

По сообщению пресс-службы администрации Барнаула, в Железнодорожном районе с прошлой недели ведётся масштабная экологическая акция. Активисты во главе с Александрой Подкорытовой и представителями экошколы «Чистые берега» на минувших выходных собрали 50 мешков мусора. Также волонтёры совместно с подрядной организацией «Союз-97», экологическим отрядом, сотрудниками банка ВТБ и общественниками очистили берег реки Пивоварки в районе ул. Силикатной, 22. В итоге вывезено восемь КамАЗов мусора. Очистку барнаульской реки планируют продолжить: очередная экологическая акция запланирована в эти выходные.

В Ленинском районе работают бойцы отряда «Атлас». В течение этой недели они убрали свалки в зелёной зоне, прилегающей к дому на ул. Гущина, 150, между домами на ул. Георгия Исакова, 214 и 218, около здания на ул. Юрина, 208в. Также стройотрядовцы навели порядок на ул. Солнечная поляна от ул. Юрина до проспекта Космонавтов в районе барнаульского ипподрома. Бойцы зачищали и несанкционированные объявления: они собрали мешок рекламных листовок, размещённых на участке ул. Георгия Исакова от ул. Малая Малахова до ул. Солнечная поляна.

Кроме этого силами активистов высажены цветы вдоль аллеи Целинников, облагорожены клумбы в районе Краевого дворца молодёжи и на пересечении ул. Юрина и Островского. Следующую неделю ребята планируют начать с благоустройства зоны, расположенной у школы № 75.

На территории Октябрьского района также прошло несколько экоакций. Студенты навели порядок в зелёных зонах на проспекте Комсомольском, 106а, проезде Гужтранспортном. Также они ликвидировали несанкционированную свалку бытового мусора по адресу: ул.Чеглецова, 7, разместили информационный аншлаг о запрете складирования мусора, провели санитарную вырезку поросли кленов.

Фото: barnaul.org

В Индустриальном районе бойцы экоотряда привели в порядок зелёную зону на ул. С. Ускова около детского сада № 278. В свой третий трудовой день «Атлас» триммерами косил траву в микрорайоне Дружном. По словам мастера отряда Любови Логуновой, в работах задействуют участки около школы на ул. 280-летия Барнаула, вдоль пешеходных зон, часть незастроенной территории и отдельные участки между жилыми кварталами. Также бойцы убрали мусор на территории микрорайона, пропололи клумбы.

Отряд «Зелёная волна» наводит порядок в сквере на улице Приречной, расположенном в Центральном районе. На этом участке, который планируется благоустроить, проходит акция и сегодня, 9 июля. Также добровольцы ликвидировали свалки бытового мусора на Правобережном тракте до развязки Обского моста и на ул. Вербной в районе дома № 5а.





