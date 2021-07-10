«В глазах история всей жизни и глубина»: в барнаульском зоопарке появилось два гусака-пенсионера

Гусей холмогорской породы зоопарку передали из Алейского района.

Фото: «Инстаграм» Сергея Писарева

Новых питомцев традиционно представил в своём «Инстаграм» директор зоопарка Сергей Писарев:

«Два стареньких дедушки из Алейского района. Им много лет. В глазах история всей жизни и глубина. Такой пронзительный взгляд и спокойствие. Мудрость».

Холмогорские — одна из самых старых пород гусей в России. Цель её создания — получение птиц для боёв, они должны были быть очень крупными и сильными! Отличить холмогоров от других несложно — у них нарост шишкообразной формы на лбу серого или оранжевого цвета, а под носом висит борода. В XIX веке данную породу очень любили, птицеводы держали таких гусей в своих усадьбах и в питомниках для промышленного разведения.

Фото: «Инстаграм» Сергея Писарева.

Птицы отличаются крепким иммунитетом, отлично выдерживает сильные морозы. У самцов максимальный вес может составлять 12 кг! Живут холмогоры около 17 лет, а по гусиным меркам это очень долго!

Увидеть новых жильцов зоопарка можно будет уже в ближайшее время. Кстати, с пернатыми у Сергея Писарева особые отношения. В Сети большой популярностью пользуется ролик 2016 года, в котором лебедь Жорка «жалуется» директору на зазнавшихся розовых пеликанов, с которыми ему не удалось подружиться.