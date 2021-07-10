В Барнауле проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

С 9 по 11 июля сотрудники ГИБДД совместно с членами народной дружины «Барнаульская» проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Фото: forpostsevastopol.ru

Госавтоинспекция города Барнаула напоминает участникам дорожного движения о том, что пренебрежительное отношение к опасности, некритичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Езда сопровождается неоправданно резкими виражами, ускорением или торможением, которые зачастую и приводят к дорожным происшествиям.

«Уважаемые граждане, если вы стали невольными свидетелями того, что кто-то управляет автомобилем или собирается сеть за руль в состоянии опьянения просьба сообщить об этом в ГИБДД Барнаула по телефону: 391-090», – обратилась к жителям Барнаула пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.