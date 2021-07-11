Барнаул стал лидером любвеобильности среди городов России

В рейтинге «самых любвеобильных» барнаульцы уступили только москвичам.

Фото: canva.com

Сайт «Одноклассники» составил рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар, состоящих в отношениях – на основе открытых данных пользователей, указавших в своем профиле в «ОК» статус «в отношениях» или «в браке».

Москва, Барнаул и Белгород заняли первые три строчки в рейтинге «самых любвеобильных» городов России – с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или в браке, сообщила РИА Новости пресс-служба социальной сети.

Помимо Москвы и Московской области (доля пользователей,состоящих в браке или в парах — 18,3% от общего числа профилей), Барнаула (11%) и Белгорода (10,8%), в первую десятку самых любвеобильных городов попали Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%), Оренбург (10,1%), Омск (10%), Воронеж (9,9%), Хабаровск (9,5%) и Тюмень (9,4%).

Антилидером по числу пользователей, состоящих в отношениях, оказался Санкт-Петербург (4,9%). За ним следует Казань (5,2%), Пермь (6,3%), Уфа (6,4%), Екатеринбург (6,8%). Чуть лучше результаты у Самары (7,1%), Краснодара (7,5%), Нижнего Новгорода (7,6%), Ростова-на-Дону (7,7%) и Саратова (8%).

Также согласно проведенному соцсетью исследованию, почти каждый шестой (15% респондентов) нашел постоянного партнера через социальные сети. Более трети (35%) полагают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% – что это отличная возможность обрести крепкие отношения.

К слову, «Одноклассники» также выяснили, насколько часто партнеры следят за своей второй половинкой. Мониторинг показал, что 19% респондентов просматривают действия партнера в соцсетях, из них 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнер. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, а 18% опрошенных еще не состоят в отношениях”, – отмечает пресс-служба.

Исследование проводилось совместно с центром ResearchMe, в нем приняли участие 1093 человека старше 18 лет.