8-летний мальчик утонул в Оби в Барнауле

Дети играли у водоёма под присмотром родителей, и в какой-то момент взрослые потеряли из виду сына.

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Трагедия произошла 10 июля 2021 года. В этот вечер семья с тремя несовершеннолетними детьми отдыхала на берегу протоки Оби в Барнауле. Тело 8-летнего мальчика обнаружили в воде.

По данному факту следственный отдел по Центральному району Барнаула СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.

Известно, что с начала купального сезона 2021 года в Алтайском крае утонули 5 несовершеннолетних.

Следственное управление СК России по Алтайскому краю напоминает о правилах поведения на воде во избежание несчастных случаев, связанных с утоплением детей

В связи с возросшим числом утопления детей ведомство обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Прежде всего несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоём. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребёнка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха — залог безопасности ребёнка.