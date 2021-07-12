На три недели Барнаул превратился в столицу молодёжного искусства Сибири

В краевой столице стартовала десятая по счету Межрегиональная молодежная художественная выставка «Аз.Арт. Сибирь» – масштабная биеннале молодых живописцев, графиков, скульпторов, дизайнеров и искусствоведов, которая проходит у нас каждые два года.

Фото: Наталья Катренко

Это фантастика!

В нынешнем году и без того громкий проект стал еще масштабнее. Впервые главной площадкой этого смотра творческих сил стало обширное пространство «Титов-Арены», вместившее на площади в 2 тыс. кв. метров работы более 300 авторов (в том числе около 70 барнаульских художников). Этот размах стал возможен благодаря беспрецедентной финансовой поддержке из трех источников – грантов Президента РФ и Губернатора Алтайского края, а также Фонда депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. В итоге, инициатива, когда-то проявленная самими художниками, разрослась до масштабов сибирского арт-форума, имеющего авторитет среди молодых художников и вес в профессиональной среде.

– «Аз.Арт» – выдающееся событие в художественном мире Сибири, обладающее не только конкурсной, но и научной и образовательной составляющей, – поздравила с открытием выставки министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Эта выставка, зародившаяся на чистом энтузиазме, дожила до своего первого юбилея и впервые в своей истории проводится в «Титов-Арене», вернув этому пространству спустя десятилетия выставочную жизнь.

Масштабы, размах и энергия «Аз.Арта» – это всегда творческий вызов, смелый эксперимент, который не может не влиять на художественные процессы в крае и за его пределами. Как отметил частый гость биеннале – известный график, народный художник России, член-корреспондент Российской Академии художеств Александр Муравьёв, само название выставки отражает ее суть, содержит в себе нужную энергетику и олицетворяет творческий поиск.

– Площадка «Титов-Арены» знаковая для многих художников, – пояснил председатель краевого Союза художников, заместитель председателя жюри выставки «Аз.Арт. Сибирь – 2021» Дмитрий Петренко. – Именно здесь в 1980-х годах, тогда он был Дворцом зрелищ и спорта, я еще мальчишкой благодаря маме впервые побывал на межрегиональной выставке, где увидел другие краски, другие мазки и на всю жизнь запомнил то свое первое впечатление. И вот спустя 40 лет в этих стенах снова проводится масштабная выставка, сделанная с большим вдохновением. Как один из ее организаторов я уже успел намотать по этим залам около 50 км. Ведь выставка вместила в себя 688 произведений. И это фантастика!

Фото: Наталья Катренко

Символ «Аз.Арта»

Юбилейный «Аз.Арт» примечателен не только своим охватом и обширной внеконкурсной программой. Здесь впервые был представлен символ биеннале – масштабный арт-объект, нашедший отражение в логотипе и украсивший собой площадку возле «Титов-Арены». Авторы этого знака – представители архитектурного бюро MDVA (на его счету – дизайн различных интерьеров, в том числе и Мемориального музея Валерия Золотухина в Быстром Истоке), сочинившие в том числе и многомерное пространство выставки с его тематическими зонами.

– Я не знаю ни одной четкой трактовки понятия современного искусства, – произнес один из гостей выставки, искусствовед, почетный член Российской Академии художеств, кандидат философских наук Владимир Чирков. – Но, глядя на этот символ, как и на всю экспозицию в целом, ясно одно: это искусство, заставляющее думать.

Хитро скроенное пространство выставки вовсе не запутывает внимание зрителя, а, наоборот, словно демонстрирует срез современного искусства, темперамент молодых художников, пробующих себя в разных стилях и техниках. Здесь продумано все – от освещения до проекций и нестандартных пространственных решений.

Но задача «Аз.Арта» – не только продемонстрировать творческие силы и дать возможность заявить о себе молодым талантам, но и получить компетентную оценку экспертов. Оцениваться работы будут в шести номинациях: уникальная и печатная графика, станковая живопись, декоративная живопись, скульптура, искусствоведение. Победители биеннале получат дипломы, специальные призы администрации Алтайского края, награду администрации города Барнаула, а также денежные премии в размере 25 тыс. руб.

Помимо главной выставки, запланированы круглый стол, мастер-классы, лекции, экскурсии, театрализованные показы и внеконкурсные экспозиции. Все это пройдет на 14 площадках – в музеях и галереях, арт-пространствах и залах барнаульских вузов.

Ближайшие события

Фото: Наталья Катренко

13 июля

18.00. Спектакль Литературного театра библиотеки им. В.Я. Шишкова «Праздник одиночества». Алтайская краевая научная библиотека им. В.Я. Шишкова (ул. Молодёжная, 5).

16 июля

18.30. Экскурсия-лекция Лидии Рыжовой «Молодое искусство Сибири. Живопись». «Титов-Арена» (пр. Социалистический, 93).