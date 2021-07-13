Барнаульские стройотряды принимают участие в международной студенческой стройке

Студенты из 13 регионов России, а также Казахстана и Белоруссии приехали в Кемеровскую область на Международную студенческую стройку «Кузбасс–300», приуроченную к юбилею региона. Бойцы стройотрядов участвуют в возведении спортивных и социальных объектов.

Фото: архив ССО «Планета»

300 лет назад началось освоение Кузнецкого угольного бассейна. В честь этого события в Кемерово на масштабную стройку съехалось 300 человек в составе 18 студенческих отрядов из 13 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Среди них представители лучших студотрядов Барнаула.

Студенческий строительный отряд «Планета» Алтайского государственного аграрного университета и студенческий строительный отряд «Ритм» Алтайского государственного педагогического университета удостоены чести представлять город Барнаул и Алтайский край на этой стройке.

Они участвуют в строительных работах на объектах культурного кластера, спортивного комплекса «Кузбасс-Арена», ледового дворца «Кузбасс» и других важных инфраструктурных объектах города.

Дарья Скороходова

Фото: Михаил Полубедов

«Наш отряд приехал на Международную студенческую стройку «Кузбасс–300», потому что это первая стройка в России такого уровня и статуса. Мы находимся здесь уже две недели, работаем на культурном кластере города Кемерово. В него входит хореографическая академия и общежития для учащихся на 150 мест, музыкальная школа с концертным залом и интернат на 150 учеников; общеобразовательная школа с бассейном на 300 учащихся. Бойцы отряда занимаются отделочными и бетонными работами», — рассказала комиссар ССО «Планета» АГАУ Дарья Скороходова.

Денис Чистяков

Фото: Михаил Полубедов

«Стройка у нас на начальном этапе, и кардинальные выводы делать ещё рано. Но про алтайских бойцов могу сказать: ребята хорошие, с огнём в глазах и нашим сибирским характером. ССО «Ритм» работает на стройках Кузбасса уже не первый год », — поделился командир Международной студенческой стройки «Кузбасс–300» Денис Чистяков.

Дмитрий Ларин

Фото: архив отряда ССО «Ритм»

«Отряд у нас славится производственными и спортивными показателями, но, думаю, эта стройка для нас будет испытанием не только в труде, спорте, но и в творчестве. Мы хотим поднять творческую и комиссарскую деятельность на новый уровень и раскрыть те стороны отрядной деятельности, которые у нас ещё не были задействованы в полной мере. На стройке бойцы отряда занимаются сваркой и вязкой арматуры, бетонными и земляными работами», — рассказывает комиссар ССО «Ритм» АлтГПУ Дмитрий Ларин.