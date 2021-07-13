Постановка Алтайского музыкального театра номинирована на национальную премию

Постановка Алтайского музыкального театра «Капитанская дочка» номинирована на национальную премию «Музыкальное сердце театра». Этот спектакль уже был отмечен престижной наградой – в апреле он принес в копилку театра первую «Золотую маску», доставшуюся актрисе Марии Евтеевой за лучшую женскую роль, и рекордное число номинаций.

Мюзикл, поставленный к 220-летию Пушкина, второй раз в этом году участвует в престижном театральном фестивале.

Фото предоставлено Алтайским музыкальным театром

В этом году Алтайский музыкальный театр впервые был выдвинут на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Мюзикл «Капитанская дочка» (композитор – Евгений Загот, автор либретто и текстов арий – Карен Кавалерян) был представлен на престижном фестивале сразу в 10 номинациях. На награду претендовала работа дирижера (Денис Немирович-Данченко), работа режиссера (Константин Яковлев, режиссер по пластике Татьяна Безменова), женская роль (Мария Евтеева), мужская роль (Андрей Булгаков), лучшая роль второго плана (Сергей Автоманов, Анна Кожевникова), работа композитора (Евгений Загот), работа художника (Елена Турчанинова).

«Капитанская дочка» – мюзикл, написанный специально для Алтайского государственного музыкального театра. История его создания началась с того, что директор театра Галина Санжарова на одном из театральных форумов познакомилась с композитором Евгением Заготом, увидела презентацию номера из будущего мюзикла «Заячий тулупчик» и буквально влюбилась в музыку с первых нот. В итоге все сошлось – удалось довольно быстро договориться с авторами о постановке, подобрать актеров, решить вопрос с оформлением, костюмами и хореографией. Тем самым сотрудничество с известным композитором (он является автором трех спектаклей: «Аладдин», «Капитанская дочка» и «Волшебник Изумрудного города», которые с успехом идут на барнаульской сцене) принесло свои плоды. Мюзикл, поставленный к 220-летию Пушкина, второй раз в этом году участвует в престижном театральном фестивале.

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» пройдут в октябре в Новосибирске при поддержке Министерства культуры РФ. В рамках фестиваля зрителям представят самые яркие российские спектакли, вошедшие в номинационный лист конкурса. Фестивальными площадками станут Новосибирский театр оперы и балета, Новосибирский молодежный академический театр «Глобус», Музыкальный театр и другие. В шорт-лист премии попали 14 театральных постановок из девяти городов России. Спектакль Алтайского музыкального театра примет участие в четырех номинациях: «Лучшая музыка (композитор)» – Евгений Загот, «Лучший исполнитель роли второго плана» – Сергей Автоманов, «Лучшая исполнительница главной роли» – Мария Евтеева и «Лучший исполнитель главной роли» – Андрей Булгаков.