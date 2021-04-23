Музыкальный театр впервые в истории стал обладателем престижной награды

Актриса Алтайского государственного музыкального театра Мария Евтеева стала обладательницей «Золотой маски» за лучшую женскую роль в спектакле «Капитанская дочка». Церемония вручения наград состоялась 22 апреля в Москве в концертном зале «Зарядье».

Фото предоставлено Алтайским государственным музыкальным театром

Напомним, в этом году Алтайский музыкальный театр впервые был выдвинут на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Мюзикл «Капитанская дочка» (композитор – Евгений Загот, автор либретто и текстов арий – Карен Кавалерян) был представлен на престижном фестивале сразу в 10 номинациях. На награду претендовала работа дирижера (Денис Немирович-Данченко), работа режиссера (Константин Яковлев, режиссёр по пластике Татьяна Безменова), женская роль (Мария Евтеева), мужская роль (Андрей Булгаков), лучшая роль второго плана (Сергей Автоманов, Анна Кожевникова), работа композитора (Евгений Загот), работа художника (Елена Турчанинова).

40 наград было вручено на сцене «Зарядья» по итогам фестиваля «Золотой маски».

«Капитанская дочка» – мюзикл, написанный специально для Алтайского государственного музыкального театра. История его создания началась с того, что директор театра Галина Санжарова на одном из театральных форумов познакомилась с композитором Евгением Заготом, увидела презентацию номера из будущего мюзикла «Заячий тулупчик», и буквально влюбилась в музыку с первых нот. В итоге все сошлось – удалось довольно быстро договориться с авторами о постановке, подобрать актеров, решить вопрос с оформлением, костюмами и хореографией.

Мария Евтеева сыграла в «Капитанской дочке» роль Маши Мироновой. Эта актриса служит в театре с 2016 года (в Барнаул она приехала после окончания Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова). Зрителям она запомнились такие ее работы как Луиза из спектакля «Шоу начинается!», Мариэтта из «Баядеры», Люда из мюзикла «Любовь и голуби», Эрмина из «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес», Лиза Бричкина из «А зори здесь тихие…».