Вакцинация в вопросах и ответах

Профессор, доктор медицинских наук, главный врач горбольницы № 11 Андрей Коломиец по просьбе редакции ответил на наиболее актуальные вопросы горожан по антивирусной вакцинации.

Выездные бригады медиков прививают работников образовательных организаций.

Фото: Андрей Чурилов

– Решил поставить прививку, куда обратиться?

– Существует несколько вариантов: можно записаться на вакцинацию на Едином портале государственных услуг или в регистратуре близлежащей поликлиники, выбрав себе удобное время из предложенных вариантов, или отправиться в один из мобильных пунктов по вакцинации. Информация о месте и времени работы мобильных пунктов есть на сайте Минздрава Алтайского края.

– Какая вакцина против COVID-19 подойдет мне лучше всего?

– Все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Лучше всего привиться тем препаратом, который есть в доступе. Если у вас есть хронические заболевания или иные особенности здоровья, проконсультируйтесь с врачом по выбору вакцины.

– У меня есть хронические заболевания. Как быть уверенным, что прививка мне не навредит?

– Организм человека, имеющего хронические заболевания, как правило ослаблен. Именно поэтому хроник тяжелее перенесет вирусную инфекцию. Для таких пациентов особенно важно участвовать в вакцинации, а не избегать ее. Если есть сомнения, то накануне можно посетить своего лечащего врача, а перед постановкой прививки вас обязательно осмотрит терапевт. Главное, чтобы хроническое заболевание было не в острой фазе. В этом случае перед постановкой прививки лучше выждать месяц.

– Что служит медотводом от вакцинации?

– Абсолютным противопоказанием для прививки является непереносимость белковых препаратов, полиаллергия, хронические и инфекционные заболевания в стадии обострения и возраст до 18 лет.

– Переболел в легкой форме, надо ли мне ставить вакцину или требуется предварительно сдать какие-либо анализы?

– У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но со временем уровень антител в организме падает и в какой-то момент полностью обнуляется. Если с момента болезни прошло шесть месяцев и более, то чтобы не заболеть повторно, нужно как можно быстрее вакцинироваться. При желании можно проверить наличие антител, сдав кровь в любом из коммерческих медицинских центров.

– Как узнать уровень своих антител после вакцинации?

– В Барнауле порядка пяти коммерческих лабораторий проводят такие исследования. В их числе «Хэлми», «ДНК-диагностика», «Инвитро» и другие. Кровь на анализ можно сдать уже через три недели после прививки. Могу со всей уверенностью сказать, что прививка помогает создать напряженный иммунитет. В этом неоднократно убеждался на примере сотрудников нашей больницы, родственников. Лично проверил уровень своих антител в трех разных лабораториях на тест-системах разных фирм, результаты получились сопоставимые.

– Какие последствия могут быть после вакцины? Если мне становится хуже, то при каких симптомах надо вызывать скорую помощь?

– Прививочная реакция допустима, ведь вводится чужеродный белок, на который реагирует организм. Могут наблюдаться болевой синдром в месте укола, температура, недомогание. Больше 7 тысяч прививок сделано с начала пандемии в прививочных кабинетах горбольницы № 11. Ни в одном из этих случаев не наблюдалось каких-нибудь серьезных реакций, требующих вызова скорой помощи. Чего можно ожидать? Прививка теоретически может вызвать анафилактический шок, но такая реакция происходит в ближайшее время после инъекции. Мы осматриваем пациента до вакцинации и рекомендуем посидеть в течение получаса после инъекции в поликлинике.

– Могут ли вакцины против COVID-19 негативно повлиять на способность иметь детей?

– Вакцина работает в крови с иммунитетом. Вырабатываются антитела против вируса. Нет поражающего воздействия, который происходит при встрече с «живой» инфекцией.

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания, негативных последствий не выявлено. Не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19.