Золотое правило красивого газона: покосил – подкорми

Газоны бывают разные. Важно правильно определиться с видом будущего травяного ковра, составом посадочного материала и неустанно бороться с сорняками. Только тогда зеленая гладь на приусадебном или дачном участке будет радовать яркими красками.

Косить газон нужно чаще, чтобы за один прием удалить не более трети травяного листа.

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Широкий выбор

Мечтая о газоне мы, как правило, ожидаем почти мгновенного эффекта: рассыпал семена и через три недели у тебя ровный и густой зеленый ковер. Но, увы, у многих быстрорастущих трав век недолог.

– От газонной смеси, в которой содержится высокий процент райграса многолетнего, садовод может ожидать дружных всходов и отличного роста в первые месяцы после посадки, а уже через год-два-три, вероятнее всего, в газоне появятся значительные проплешины из-за недолговечности злака. Приобретая смесь трав для постоянного газона нужно убедиться, что райграса в нем минимальное количество, – обращает внимание ландшафтный дизайнер Наталья Ладыгина.

Видов газонов существует множество. В садах и на дачах чаще всего используют декоративные.

– Самый красивый, изящный партерный газон разбивается в парадных местах сада. Но следует учесть, что в тенистых, не прогреваемых солнцем и переувлажненных местах он расти не будет, – отмечает научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Галина Синогейкина. – Такие газоны отличают растительная однородность и исключительно ровная поверхность с высотой травостоя не более 3 см. При более низком окосе трава будет выпадать, а газон «лысеть». Травосмеси таких газонов должны содержать не менее 50% мятлика. Площадь у таких зеленых участков, как правило, небольшая.

Обыкновенный садово-парковый газон – самый распространенный на наших участках. Для него используются те же виды трав, что и для партерного, только к его качеству не предъявляется таких высоких требований.

– Высота травостоя в садово-парковом газоне не должна превышать 5 см, в травосмеси преобладает овсяница красная. Каждые 10 дней такой «ковер» необходимо окашивать, поливать по мере необходимости, не допускать пересыхание почвы, ежемесячно подкармливать. Пескование и прокалывание дернины проводят ежегодно, но допускается и один раз в 2-3 года, – сообщает Галина Эдуардовна.

Чиним и подкармливаем

– После третьего скашивания в сезоне проводят обработку газона от сорняков или вручную, или с использованием гербицидов избирательного действия, – рассказывает Галина Синогейкина.

Полив дождеванием молодого газона, растущего на солнечном месте, в идеале производится утром и вечером. Уже сформировавшийся газон поливают пару раз в неделю. Причем так, чтобы почва увлажнилась на 15-20 см.

– Скашивание – очень важное мероприятие по уходу. Нельзя допускать перерастания травы. Даже на запущенном газоне не скашивают за один прием более 30% полной высоты травяного листа, – отмечает эксперт. Оптимальная высота газона из овсяницы красной, рейграса пастбищного, мятлика лугового – 3-7 см. Срезанную траву с поверхности газона обязательно убирают.

Не рекомендуется стричь мокрую траву после дождя или полива. При значительном поражении погибший участок газона можно заменить новым дерном или провести подсев.

Иногда на газоне обнаруживаются неровности. Их легко можно выровнять. Для этого дерн аккуратно подрезают и подсыпают по него землю, после чего обязательно проводят полив.

В среднем газонная трава требует ежегодного внесения 1,5-2 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия на 100 кв. м. Объем и сроки внесения удобрений зависят от содержания азота в составе данного удобрения. За одну подкормку нельзя вносить более 0,5 кг азота на 100 кв. м. Наиболее благоприятное время для внесения подкормки – после покоса. При внесении удобрений земля должна быть влажной, а трава сухой, а после их внесения газон следует полить. Хорошо сформированный газон лучше перезимует, если он скошен и имеет высоту не более 6-10 см.

Травы для газона

Овсяница овечья – долговечная, отрастает сразу после таяния снега, не боится частого и низкого скашивания, устойчива к засухе и к вытаптыванию.

Овсяница красная – подходит для проблемных участков. Хорошо растет на всех типах почв, устойчива к засухе и морозам, к механическим повреждениям. Длительность жизни до 15 лет.

Мятлик луговой – морозоустойчив, быстро отрастает после зимы. Формирует плотную упругую дернину. Хорошо растет на влажных, но не болотистых участках. Плохо реагирует на повышенную кислотность.

Овсяница луговая – формирует мощный куст, при правильном уходе сохраняет жизнеспособность до 15 лет. Менее устойчива к вытаптыванию, чем овсяница красная.

Полевица обыкновенная – невысокий злак с узкими листьями. Морозостоек, растет на всех типах почв, включая солончаки. Для формирования густого газона нужен регулярный низкий покос.

Полевица собачья или бархатная – низкорослый морозостойкий злак с укореняющимися побегами. Образует низкий, но густой травостой. Не боится влажных участков.

Полевица белая – образует однородный, густой травостой. Может переносить затопление во время весеннего половодья, боится засухи. Корни образуют крепкую дернину.

Полевица побегоносная – хорошо растет на суглинках и супесчаниках с высоким показателем воздухопроницаемости. Плохо реагирует на засуху. Подавляет рост сорняков.

Райграс многолетний, или пастбищный – быстро растет, образует плотный густой покров уже в первый год жизни, но жизнеспособность немногим более пяти лет. Плохо развивается на засушливых, болотистых участках и на тяжелых глинистых почвах.