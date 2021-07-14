Кофе подорожает из-за засухи в Бразилии

Мировые цены на кофейные зёрна растут по всему миру.

Фото: otdyhturista.ru

В этом году, как ожидают эксперты, мировое потребление кофе сорта арабика превысит производство, поскольку Бразилия столкнулась с крупнейшим за несколько десятилетий падением производства из-за засухи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Так, стоимость кофе арабика — основного вида, производимого в Бразилии — за последний месяц выросла до максимального значения с 2016 года. Контракты на поставку арабики на нью-йоркской бирже за последние три месяца подорожали на 18% — фунт кофе стоит 1,51 доллара. Арабика составляет 75% от всего производства кофе в мире, это основной сорт Бразилии.

Сорт робуста в Лондоне тоже существенно прибавил в цене — рост составил 30% за три месяца.

Бразильские фермеры сообщают о сильнейшем за 20 лет сокращении урожая из-за засухи. Вредоносная для кофейных деревьев погода пустила насмарку показатели обильного урожая прошлого года.

Влияние на цены оказали и протесты в Колумбии — эта страна тоже является крупным поставщиком, — и возросшая стоимость морских перевозок. Эксперты полагают, что вскоре могут заметно вырасти цены на кофе в рознице. Так что любители гулять от кофейни к кофейне ощутят последствия засухи в Южной Америке на своём кошельке!

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