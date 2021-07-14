Железнодорожные зерноперевозки достигли доковидного уровня

По оперативной информации Министерства транспорта Алтайского края, в июне 2021 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае составила 86 тыс. тонн, что на 20 процентов выше показателей за аналогичный период прошлого года. А всего в январе – июне текущего года объём погрузки зерна составил 474 тыс. тонн.
Нынешние объёмы железнодорожных перевозок зерна, таким образом, достигли уровня аналогичного периода прошлого года. Напомним, в середине 2020 года экспорт зерна из Алтайского края по железной дороге снизился по сравнению с 2019 годом почти на 20 процентов. При этом вырос объём вывозимых продуктов перемола зерна.
По данным РЖД, в 2020 году зерно и продукты его перемола поставлялись из Алтайского края в Китай, Египет, Казахстан, Турцию, Монголию, Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Иран, Бельгию и другие страны.
Напомним, Алтайский край в 2020 году собрал около 4 млн тонн зерна, что несколько меньше, чем в 2019 году. Однако качество собранных зерновых выше показателей прежних лет.
СПРАВКА: для обеспечения отправок зерна по России ОАО «РЖД» реализует ряд мероприятий. Разрешена перевозка зерновой продукции на особых условиях насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша.Большая часть перевозимой продукции алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляется более чем в 50 регионов России, включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область.
СПРАВКА: для обеспечения отправок зерна по России ОАО «РЖД» реализует ряд мероприятий. Разрешена перевозка зерновой продукции на особых условиях насыпью в универсальных крупнотоннажных контейнерах, в крытых вагонах, а также в полувагонах с использованием вагонного вкладыша.
Большая часть перевозимой продукции алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляется более чем в 50 регионов России, включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область.