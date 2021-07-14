Железнодорожные зерноперевозки достигли доковидного уровня

По оперативной информации Министерства транспорта Алтайского края, в июне 2021 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Алтайском крае составила 86 тыс. тонн, что на 20 процентов выше показателей за аналогичный период прошлого года. А всего в январе – июне текущего года объём погрузки зерна составил 474 тыс. тонн.

Фото: mintrans22.ru

Нынешние объёмы железнодорожных перевозок зерна, таким образом, достигли уровня аналогичного периода прошлого года. Напомним, в середине 2020 года экспорт зерна из Алтайского края по железной дороге снизился по сравнению с 2019 годом почти на 20 процентов. При этом вырос объём вывозимых продуктов перемола зерна.

По данным РЖД, в 2020 году зерно и продукты его перемола поставлялись из Алтайского края в Китай, Египет, Казахстан, Турцию, Монголию, Белоруссию, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Иран, Бельгию и другие страны.

Напомним, Алтайский край в 2020 году собрал около 4 млн тонн зерна, что несколько меньше, чем в 2019 году. Однако качество собранных зерновых выше показателей прежних лет.