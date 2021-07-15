Эксперты рассказали о технологиях и надёжности российских вакцин

Специалисты опровергли мнение о том, что вакцины от COVID-19 не прошли все этапы необходимых клинических испытаний.

Фото: Андрей Чурилов

Эксперты в области вакцинации встретились в АлтГУ с молодёжью Барнаула, чтобы ответить на вопросы по лечению и профилактике ковида. Барнаульцам разъяснили, почему стоит доверять современным вакцинам от коронавирусной инфекции.

Валерий Шевченко, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Алтайского края, понимает опасения граждан.

— Скажем честно, внедрение вакцин в истории человечества в доковидное время занимало до 10 лет, а в некоторых случаях и более, — говорит Валерий Владимирович. — Но когда мы столкнулись с новой угрозой, с первых месяцев начали говорить о том, что одним из надёжных выходов из этой ситуации является внедрение в практику вакцинации. Да, вакцина пришла очень быстро. Но ведь технология, на которой основаны все варианты вакцин, официально разрешённые сейчас, разрабатывалась годами. Методическая и научная база для их производства накапливалась последние 10 лет. Человечество на это согласилось, потому что других вариантов, более надёжных, попросту нет.

Ульяна Калинина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, присоединяется к коллеге:

— Институт создания вакцин в России имеет колоссальный опыт. Именно вакцину против полиомиелита, созданную Михаилом Чумаковым, в свое время использовали во всём мире, чтобы победить эпидемию. Опыт применения вакцин у нас очень богатый, поэтому им стоит доверять. Те платформы, на которых созданы нынешние вакцины против новой коронавирусной инфекции, использовались и раньше, например технология разработки «ЭпиВакКороны» уже была использована для создания вакцины против лихорадки Эбола. «Спутник V» и AstraZeneca — аналогичные векторные вакцины. Причем «Спутник V» зарегистрирован и используется более чем в 60 странах мира.

Основная информация о вакцинах изложена на сайте стопкоронавирус.рф в специальном разделе.

Любая вакцина проходит три этапа исследований: один доклинический и два клинических.

— Основные исследования и испытания иммуногенности и безопасности вакцин уже прошли, поэтому они находятся в гражданском обороте, — говорит Ульяна Калинина. — Сейчас проводятся дополнительные исследования по действию их на все возрастные группы, по длительности и напряжённости иммунитета.

Продолжающаяся научная работа позволяет расширять круг лиц, для кого прививка будет безопасной. Так, изначально у первой зарегистрированной вакцины «Спутник V» был определён допустимый возраст иммунизации от 18 до 60 лет. В инструкции указан возраст старше 18 лет. Взрослых старше 60 лет включили только после специальных исследований.

— Сейчас проводятся исследования данной вакцины для возраста младше 18 лет, для беременных женщин, и предполагается, что в скором времени в инструкцию может быть вписан пункт о том, что в особых случаях, при высоком риске гибели беременной женщины от коронавирусной инфекции, при согласии пациентки, вакцинацию можно будет провести, — прогнозирует Ульяна Васильевна.

Такой путь проходят абсолютно все вакцины, добавляют специалисты.

— В отношении вакцин против дифтерии, коклюша, столбняка специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг из года в год, оценивая, насколько эти вакцины, внедрённые уже десятки лет, продолжают работать и защищают определённые категории лиц, – уточняет Валерий Шевченко.

14 октября 2020 года Ирина Переладова стала одним из первых в крае добровольцев, поставивших прививку от ковида.

Фото: Андрей Чурилов