Эксперты поделились мифами и фактами о вакцинации от COVID-19

На встрече с барнаульской молодёжью эксперты ответили на интересующие вопросы о вакцинации от коронавируса. Откуда берутся фейки про вакцинацию, могут ли прививки вызвать онкологические заболевания, как поступает вакцина в Алтайский край? — эти и другие вопросы обсудили с молодыми барнаульцами.

Фото: Андрей Чурилов

Дискуссионную площадку с молодёжью организовали в большей степени потому, что ковид начал серьёзно затрагивать именно эту возрастную группу.

— Уже в течение трёх недель в Алтайском крае идёт еженедельный прирост заболевших: если в апреле–мае число заболевших снизилось до 54 человек в сутки по всему региону, то сейчас темпы прироста увеличиваются и составляют до 70%, — сообщает Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. — Когда мы начали заходить в третью волну коронавируса, заболеваемость была в основном по городу Барнаулу — удельный вес краевой столицы составлял до 53–57%. Постепенно вирус начал уходить в территории края, то есть повторяется история прошлого года. Однако если тогда среди заболевших преобладали люди в возрасте 60 лет и старше, то на сегодняшний день в основном вирус поражает людей в возрасте 30–49 лет. Вырос удельный вес заболевших в возрасте 18–29 лет. Если ещё три недели назад он составлял 3–6%, то сейчас — 14–15%, это достаточно серьёзная цифра. По-прежнему высоким остаётся удельный вес контингента 65+, это значит, что окружающие — дети, внуки, правнуки — несут инфекцию в семьи.

Встреча с экспертами прошла в рамках цикла «Лица Алтая» — это проект Молодёжного правительства при губернаторе Алтайского края, пространство для живого общения и дискуссий с жителями края, организациями, властью и молодёжью.

Фейки и мутации

Старшее поколение не только стало меньше болеть, но и активнее прививается. У молодёжи же возникают вопросы. Например, влияет ли вакцина на развитие онкологических заболеваний?

— Вакцина — это биопрепарат, и, конечно, на него будут те или иные реакции и осложнения с какой-то долей вероятности. Но вакцина не мутагенна! В то время как рак, образование опухолевых клеток, — это всегда присутствие 5–7 последовательных мутаций, — объясняет Александр Лазарев, председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. — Вакцина не вызывает трансформации клеток, но любой биопрепарат может сработать как фактор роста, стимуляции каких-то заболеваний, именно поэтому сегодня имеются противопоказания для определённых групп лиц.

Откуда же берутся догадки и сомнения насчёт свойств вакцин от ковида?

— Я бы назвала три фактора, которые способствуют созданию мифов о вакцине, — делится Ульяна Калинина. — Первый фактор — это, как выяснилось, недостаточные знания об иммунизации некоторым контингентом. Молодёжь недостаточно знает о прививках в целом и о вакцинах от новой коронавирусной инфекции в частности. Я была удивлена такой тенденции, потому что молодёжь — это как раз та категория, которая владеет всеми средствами добычи информации. Второй фактор, и об этом я тоже говорю с удивлением, заключается в том, что часть людей продолжает не верить в существование инфекции. Если бы не было тяжёлых течений, осложнений, летальности, это было бы понятно, но при всей сложности эпидситуации существуют люди, которые до сих пор не верят в эту инфекцию. И ещё один фактор — новизна вакцины. У граждан возникает недоверие к ней. Но надо отметить, что вакцина по технологии создания и по механизму действия стоит в ряду тех вакцин, которые у нас уже использовались. Например, технология разработки вакцины «ЭпиВакКорона» была использована для создания вакцины против лихорадки Эбола.

Ажиотаж

О доверии к прививкам за рубежом могут говорить, например, темпы вакцинации.

— Мои коллеги из Нью-Йорка рассказывают, что у них месяц назад преобладали негативные настроения по поводу вакцины, — говорит Александр Лазарев. — За месяц заболеваемость увеличилась, смертность выросла в 10 раз. Это так образумило людей, что более чем в 10 раз возросло количество вакцинированных. Уровень вакцинации достиг 60%, и резко пошла на снижение смертность.

Надо отметить, что не только нью-йоркцы бросились прививаться в преддверии новой волны инфекции. В Барнауле тоже в связи с ажиотажным спросом запасы вакцины в медучреждениях быстро убывают, но специалисты уверяют, что пополняются эти объёмы так же быстро.

— Партии разные: в выходные пришло 30 тысяч доз, вчера-позавчера приходило по 3–5 тысяч доз, – уточняет Наталья Белоцкая, заместитель министра здравоохранения Алтайского края. — Конечно, основные площади в России задействованы под производство «Спутник V», её выпускается гораздо больше, опыт её применения тоже довольно большой, поэтому это основная вакцина, которая используется в Алтайском крае. В ближайшие пять дней ожидается 30 700 доз, далее в течение 5–10 дней — ещё более 40 тысяч доз.

Спрятаться в кокон

Другой вопрос — что делать, если у человека есть твёрдое намерение привиться, но медотводы не позволяют. Так, наблюдающие за трансляцией дискуссии пациентки роддома № 1 Барнаула поинтересовались, можно ли вакцинироваться кормящим матерям. Наталья Белоцкая рассказывает:

— К кормящим в плане вакцинации такое же отношение, как и к беременным. Исследования ещё идут, и я думаю, что в ближайшее время мы получим более точную информацию. На сегодняшний день как выход я бы предложила так называемый «кокон вакцинации»: если всё окружение беременной или кормящей женщины будет вакцинировано, её удастся защитить. Этот механизм отлажен давно. Вокруг больных детей, которые имеют медотводы от каких-либо прививок, часто формируют «кокон иммунизации», то есть прививают всё окружение таких детей.