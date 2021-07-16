Барнаульский футболист перешел в «Ростов», но не до конца

Воспитанник СШОР А. Смертина Кирилл Боженов, подписавший контракт с командой РПЛ «Ростов», вернулся в «Химки», где проведет предстоящий сезон.

Фото: сайт ФК “Ростов”

Еще зимой между «Химками» и «Ростовом» была достигнута договоренность о переходе Кирилла Боженова в ростовский клуб. В мае по окончании сезона защитник подписал пятилетний контракт с новой командой, поехал на сборы, однако накануне сайт «Ростова» сообщил, что футболист на сезон возвращается в «Химки» в аренду. Напомним, летом в подмосковный клуб также перешел еще один воспитанник школы Смертина вратарь Виталий Сычёв.

Кирилл Боженов перешел в «Химки» в 2018 году, дебютировал за команду в 17-летнем возрасте. Вместе с «Химками» Боженов играл в финале Кубка России, вышел в Премьер-лигу, где в минувшем сезоне провел 26 матчей и забил один гол.

Здесь вы можете узнать о спортивном пути Кирилла Боженова, а тут – прочитать интервью с его тренером в СШОР А. Смертина Владимиром Евглевским.