Какая погода будет в Барнауле на выходные 17-18 июля

Погода на выходные будет умеренно-тёплой, но дождик в воскресенье – не повод расстраиваться!

Фото: “Вечерний Барнаул”

17 июля

В ночь на субботу в Барнауле ожидается от +12 до +14 градусов тепла. В Барнауле без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в субботу в Барнауле от +26 до +28 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 6-11 м/с

18 июля

В ночь на воскресенье воздух прогреется до +13…+15 градусов. Преимущественной без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Днем в последний день третьей недели июля будет так же довольно тепло – от +25 до +27 градусов. В конце дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 6-11 м/с.