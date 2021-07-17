Смотри, куда едешь: о чём надо знать, путешествуя по России и за рубежом этим летом

С 12 июля барнаульскому аэропорту дали разрешение на возобновление прямого авиасообщения с Турцией, и эта новость нашла отклик у горожан, которые давно хотели сменить вид из окна своей квартиры на панораму морского побережья. Какие курорты готовы принять барнаульцев в разгар туристического сезона и на каких условиях?

Фото: Ярослав Махначёв

Выбор есть всегда

Самыми востребованными международными направлениями у горожан по-прежнему являются Египет и Турция. Авиарейсы из Барнаула в эти страны планировалось возобновить летом. 18 июня аэропорт им. Г.С. Титова объявил, что с 20 июня стартует полетная программа в столицу Египта – город Каир. Однако вскоре эти полеты закрыли без объяснения причин. Прямое авиасообщение с Турцией, несмотря на наличие выданного разрешения барнаульскому авиапредприятию «Алтай», не началось до сих пор – готовность осуществлять такие рейсы пока не выразил ни один перевозчик. Поэтому барнаульцы выкупают путевки с вылетом из соседнего Новосибирска. Оттуда, кстати, и выбор международных туристических направлений гораздо больше: Таиланд, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, страны ближнего зарубежья и безусловные фавориты барнаульцев – Египет и Турция. При этом в туристических фирмах говорят, что число проданных путевок в Египет заметно ниже, чем в Турцию. Менеджер «Авиафлота» Виктория объясняет это неудобством трансфера для туристов:

– Поскольку авиасообщение открыто только с Каиром, то до курортных городов Шарм-эль-Шейха и Хургады приходится добираться на автобусах. Дорога занимает 7-8 часов. Это отталкивает туристов. С Турцией все гораздо проще – аэропорты работают во всех курортных городах.

Встречай, Средиземноморье!

Жительница Барнаула Мария Криксунова 13 июля вернулась с турецкого берега после двухнедельного путешествия по античному Сиде и отдыха на средиземноморском побережье. Путевку девушка купила еще в феврале прошлого года, не подозревая, что из-за пандемии коронавируса ее поездка отложится больше чем на год. Свидания с морем Мария ждала долго и очень рада, что эта встреча состоялась. Но признается, что если бы не прошлогодняя бронь, повисшая в воздухе, то в условиях нынешней эпидобстановки она не рискнула бы купить тур и поехать на курорт.

– Путешествовать по миру без иммунитета к этой инфекции крайне неосмотрительно, – рассуждает Мария Криксунова, добавляя, что для въезда в Анталью она сделала необходимый ПЦР-тест перед вылетом из Новосибирска. Результаты его попросили предъявить только в аэропорту «Толмачёво», в Турции их не проверяли.

Турция как туристическое направление стала доступна для иностранных туристов пару недель назад, 22 июня. И, по признанию Марии Криксуновой, даже в день ее прибытия, 4 июля, в городе и на пляже было мало гостей. Турецкая сторона к тому моменту, казалось, с колес налаживала сервис, быт и экскурсионно-развлекательную программу. А вот к концу ее 10-дневного отпуска в Сиде туристов стало гораздо больше: к достопримечательностям выстраивались длинные очереди, а на побережье была толкучка.

Дело в мелочах

Требования, предъявляемые к иностранным гостям, разнятся лишь в мелочах, общая идеология в нынешних реалиях предельно понятна – не допустить на территорию страны инфицированных ковидом туристов. Большинство стран требуют на въезде предъявления сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста. При этом, отправляясь в Египет с прививочным документом, нужно знать, что принимающая сторона признает только вакцину «Спутник V» (если вы привились любым другим российским препаратом, то рискуете не попасть на курорт). На Кипр вас пустят при двойном отрицательном ПЦР-тесте: одном, сделанном в России за 72 часа до вылета, другом – по прибытии на остров за собственный счет.

Самые жесткие условия к туристам выдвинуты, пожалуй, Арабскими Эмиратами, причем требования варьируются в зависимости от городов прибытия. В аэропорту Дубай нужно предоставить справку об отсутствии коронавируса, непосредственно на погранпункте измерить температуру и пройти ПЦР-тестирование. А вот для визита в Абу-Даби сначала придется пройти 10-дневный карантин вне зависимости от результатов теста. С учетом того, как стремительно меняется эпидемиологическая ситуация в мире, то и требования к туристам обновляют чуть ли не каждую неделю, где-то ужесточая, где-то давая послабления.

Для россиян, завершивших вакцинацию или переболевших коронавирусом, при возвращении в Россию отменено двойное ПЦР-тестирование. Эти изменения были внесены 7 июля главным государственным санитарным врачом РФ.

Вакцина – гарант отдыха

Российские туристические направления – Крым и курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа, Адлер, Геленджик, Туапсе) – не теряют своей популярности у барнаульцев, несмотря на неблагоприятные погодные условия в течение последнего месяца. Более того, из-за снижения цен на путевки и авиабилеты поток туристов туда резко возрос.

В Крыму в зависимости от городов действуют различные ковидные ограничения, поэтому перед отправлением на тот или иной курорт рекомендуется предварительно узнать, какие условия для въезда нужно соблюсти. В целом же власти республики не требуют от граждан РФ предъявления справки об отрицательном тесте на COVID-19 и нахождения на карантине по прилету.

Въезд на территорию Кубани и заселение в отели с 1 августа ужесточится: власти Краснодарского края подписали указ об обязательной вакцинации для туристов, прибывающих даже на три дня. В противном случае на гостя будет наложен штраф в размере до 30 тысяч рублей.