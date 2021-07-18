Старый мост в Барнауле отремонтировали на 85%

Сейчас на участке ведутся работы на правобережной эстакаде — со стороны Чуйского тракта. Там заканчивают укладывать верхний слой асфальта.

На Старом мосту через Обь в Барнауле выполнили ремонт на 85%, работы идут по графику. Обновленная конструкция будет служить не менее 50 лет.

Чтобы повысить надежность и долговечность, на объекте заменили практически все конструктивные элементы. На эстакадах смонтировали новые железобетонные балки, а в составе совмещенной части — 370 металлических плит, каждая из которых выполнена по индивидуальному проекту.

Габариты моста и грузоподъемность после ремонта не изменятся, что обусловлено уникальностью сооружения.

На сегодняшний день на эстакаде со стороны Новоалтайска выполняют омоноличивание бетонных элементов и гидроизоляцию. Также там установят новое освещение и перильное ограждение. На протяжении 1,3 километра смонтируют усиленное барьерное ограждение и уложат покрытие на тротуаре. По графику ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец ноября 2021 года, информирует официальный сайт Алтайского края.