В кризисном центре для мужчин детей учат финансовой грамотности

В прошлом году Краевой кризисный центр для мужчин получил грант на развитие проекта «Вклад в будущее». Одним из его направлений стала организация детского досуга, в рамках которого работают группы временного пребывания ребят из малообеспеченных семей «Копилка».

Бюджет групп “Копилка” хранится в специальном сейфе, доступ к которому есть только у преподавателей.

Фото: Светлана Молоканова

За время реализации проекта специалисты Краевого кризисного центра для мужчин выпустили уже шесть групп, в каждой в среднем по десять ребят, возраст участников от 8 до 12 лет. В силу специфики организации работают только с мальчиками. По разработанным методическим требованиям «Копилки» работают еще в Железнодорожном и Октябрьском районе, а также еще на базе 16 комплексных центров социальной защиты по всему краю. Там встречаются и смешанные группы.

С финансами на ты

– Мы хотели занять детей на время, чтобы их родители были свободны от заботы о них и могли найти работу или подработку, сходить на обучающие курсы, тем самым каким-то образом повысить уровень благосостояния своей семьи, – объясняет методист кризисного центра Виктория Басова. – Основной контингент, малоимущие семьи, приглашаем к нам по рекомендациям комплексных центров. Мы же рассказываем об инструментах и способах, благодаря которым каждый может поменять свою судьбу.

Основной пласт занятий составляет финансовая грамотность. Ребят учат обращаться с деньгами и планировать бюджет, разыгрывая вместе с ними реальные ситуации и предлагая различные условия сделок, из которых они должны выбрать самые выгодные. У каждого ребенка есть своя банковская карта с лицевым счетом, кошелек, копилка, которые он смастерил самостоятельно из бумаги, ткани, пластиковой бутылки. Также имеется настоящий сейф, где хранятся сбережения всей группы. За занятия и выполненные правильно задания участники зарабатывают игрушечные деньги, на которые в конце курса можно купить реальные товары на ярмарке солидарности, в основном это канцелярские принадлежности. Также для ребят устраивают гаражную распродажу и предлагают приносить свои вещи или поделки и также продавать, но только уже за настоящие деньги.

60 барнаульских семей уже прошли через проект при кризисном центре для мужчин.

В проведении первых занятий кризисному центру помогал Центр финансовой грамотности, который предоставлял нужные материалы и давал консультации преподавателям, чтобы те в последствии могли справиться со всем самостоятельно. Специалисты признаются, что для них это было непросто, так как все они преимущественно с гуманитарным образованием, но все равно удалось освоить все необходимое.

– Мы учим ребят ставить реальные цели и достигать их, – рассказывает Елена Дынникова, психолог и преподаватель. – Например, на одном из последних занятий мы составляли списки желаний. В основном дети хотят материальные вещи – велосипед, компьютер, самокат, домашних животных. А потом из списка просили выбрать что-то одно и уже все вместе разбирали, как можно на это заработать. У нас есть упражнение, которое называется «Я – мастер своего дела», где мы ищем таланты: кто-то занимается спортом, кто-то рисует или лепит красивые фигурки из пластилина – все можно монетизировать, и мы объясняем, как это сделать.

Разные стороны жизни

Кроме финансовой части программа включает еще три обязательных направления, которые работают в комплексе. Так психологическое подразумевает игры, выявляющие личные сильные стороны, сплачивающие, развивающие коммуникативные навыки и бесконфликтное общение. Как отмечает Елена Старосельцева, руководитель группы «Копилка», занятия выстраиваются таким образом, чтобы ребята не просто слушали преподавателя, а постоянно взаимодействовали друг с другом, учились строить беседу и при этом познавали самих себя.

– Очень важно для детей развивать навыки социальной адаптации, чтобы они могли комфортно существовать в обществе, – уверяет Виктория Басова. – Дело в том, что зачастую они замкнутые или наоборот чересчур гиперактивные и не имеют представления о компромиссе и о том, как корректно выйти из конфликтной ситуации.

Фото: Светлана Молоканова

Еще участникам рассказывают о правах и обязанностях, при этом объясняя, что права есть не только у тебя, но и у других, и это надо уважать. На первом занятии с новой группой вводятся правила поведения, которые нужно соблюдать. Обычно дети сами их называют: не драться, слушать, когда один говорит, поднимать руку для ответа, уважать друг друга и т.д.

Под присмотром психологов

С каждой группой всегда работает два преподавателя-психолога, тем самым дети никогда не остаются без присмотра. Такой состав позволяет наблюдать за ребятами и вовремя выявлять проблемные моменты, а значит, находить пути их решения. Программа проекта обязательная, но при этом гибкая. Специалисты корректируют ее исходя из многих показателей – возраста группы, их интересов, общей активности, одним добавляют больше занятий по психологии, другим – для развития творческого начала.

Все занятия бесплатные. Перед началом родители рассказывают психологу о своем ребенке и о возможных проблемах. Сейчас идет набор в группы, которые начнут работу с 19 июля. Есть очные и заочные. Вторые позволяют подключить ребят со всего края. Сейчас, во время каникул, занятия проходят ежедневно по три часа, и как утверждают специалисты, в конце дети не хотят прощаться.