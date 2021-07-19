До чего дошёл прогресс: барнаульцев приглашают на обучение по программе «Искусственный интеллект»

Программа направлена на повышение уровня знаний и навыков в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Фото: canva.com

Университет национальной технологической инициативы 2035 совместно с ведущими IT-компаниями разработал программу «Искусственный интеллект», обучение по которой могут пройти все желающие. В процессе обучения участники решат кейсы от передовых IT-компаний и примут участие в мероприятиях Университета национальной технологической инициативы, вырабатывая практические навыки работы.

Как пояснила пресс-служба Министерства экономического развития Алтайского края, полученные знания и навыки формируют цифровой профиль участников, подтверждаемый сертификатом соответствия в сфере искусственного интеллекта в соответствии с профессиональным стандартом.

В рамках программы реализуют мероприятия федерального проекта «Искусственный интеллект». Среди них — предакселерация команд и проектов по искусственному интеллекту, обеспечение получения гражданами дополнительного профессионального образования с использованием персональных цифровых сертификатов, разработка и актуализация цифрового решения для ИИ-сообщества.