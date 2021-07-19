Ерохин берёт Суперкубок, Соболев — лучший на «Кубке Матч Премьер»: первые трофеи сезона

Пока у одних команд идут последние приготовления к стартующему в ближайшие выходные чемпионату российской футбольной Премьер-лиги, «Зенит» с «Локомотивом» разыграли первый трофей сезона — Суперкубок России. В этом матче встречаются победитель РПЛ и обладатель Кубка страны. На этот раз уверенно выиграли петербуржцы – 3:0, в составе которых голом отметился воспитанник барнаульского футбола Александр Ерохин.

Фото: Instagram Александра Ерохина.

Интересно, что полузащитник нанёс точный удар через минуту после выхода на поле в конце второго тайма. Суперкубок России Ерохин завоёвывает второй год подряд.

Ещё один барнаульский футболист Александр Соболев в выходные продолжал феерить на турнире «Кубок Матч Премьер». Его «Спартак» в заключительном матче «вынес» «Химки» — 5:1. На счету Соболева второй гол в поединке, звание лучшего игрока встречи (во втором игре подряд), а также приз лучшему игроку всего турнира в целом.

Кстати, за один из голов «Спартак» должен быть благодарен защитнику «Химок», воспитаннику СШОР А. Смертина Кириллу Боженову, отправившему мяч в собственные ворота. Напомним, Боженов, подписавший в мае контракт с «Ростовом», вернулся в «Химки» на правах аренды.

В ещё одном матче «Кубка Матч Премьер» «Сочи» обыграл «Рубин» — 3:1. В составе победителей во втором тайме на поле вышел защитник с рубцовскими корнями Игорь Юрганов, за «Рубин» весь матч провёл вратарь Юрий Дюпин.