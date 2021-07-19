Региональный штаб по газификации появится в Алтайском крае

Соответствующее решение подписал глава региона Виктор Томенко.

Фото: canva.com

Основная цель этого штаба — выработка предложений и рекомендаций для упрощения процедуры подключения жилых домов к природном газу.

Стоит отметить, что программа догазификации Алтайского края рассчитана на частные дома. Газификация краевых объектов теплоснабжения сюда не входит.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, также говорится, что региональный штаб будет разрабатывать механизм догазификации в Алтайском крае и анализировать отказы заявителям в подключении к газовой сети.

Состав штаба утверждается губернатором Алтайского края. В него войдут представители правительства края, органов исполнительной власти и специалисты газоснабжающих организаций. На заседания штаба будут приглашать сторонних экспертов.

Обеспечивать деятельность регионального штаба по газификации будет Минстрой Алтайского края.