Барнаульскую молодёжь приглашают на «Национальную кинопремию»

Это уникальная возможность для молодых профессионалов отрасли выйти на федеральный и международный уровень, расширить зрительскую аудиторию и получить оценку своих работ лучшими экспертами.

Фото: aakr.ru

Проект «Национальная молодёжная кинопремия» направлен на выявление и поддержку молодых талантов, создание условий для профессионального развития начинающих режиссёров и кинематографистов, сообщается на официальном сайте Управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Для участия в «Национальной молодёжной кинопремии» необходимо:

Пройти регистрацию на сайте АИС «Молодёжь России» по ссылке. Выбрать в разделе «Мероприятия» «Национальную молодёжную кинопремию». Заполнить анкету участника и отправить заявку. К анкете участника необходимо приложить файл со своим фильмом и его описание. Срок подачи заявок на участие в проекте — до 13 августа 2021 года включительно.

В 2021 году церемония награждения победителей и финалистов конкурса состоится в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума и будет широко освещаться на федеральном уровне.

Официальными партнёрами проекта выступают: «Молодёжный центр Союза кинематографистов», TVBrics, АНО «Русские сезоны», АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», «Ассоциация продюсеров кино и телевидения» и «Ассоциация анимационного кино».