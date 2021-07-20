Барнаульскую молодёжь приглашают на «Национальную кинопремию»

Это уникальная возможность для молодых профессионалов отрасли выйти на федеральный и международный уровень, расширить зрительскую аудиторию и получить оценку своих работ лучшими экспертами.
Проект «Национальная молодёжная кинопремия» направлен на выявление и поддержку молодых талантов, создание условий для профессионального развития начинающих режиссёров и кинематографистов, сообщается на официальном сайте Управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
Для участия в «Национальной молодёжной кинопремии» необходимо:
В 2021 году церемония награждения победителей и финалистов конкурса состоится в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума и будет широко освещаться на федеральном уровне.
Официальными партнёрами проекта выступают: «Молодёжный центр Союза кинематографистов», TVBrics, АНО «Русские сезоны», АНО «Центр кинофестивалей и международных программ», «Ассоциация продюсеров кино и телевидения» и «Ассоциация анимационного кино».
Справка:Проект «Национальная молодежная кинопремия» ежегодно проводит ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» (Роскультцентр). Цель — реализовать Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Справка:
Проект «Национальная молодежная кинопремия» ежегодно проводит ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» (Роскультцентр). Цель — реализовать Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года.