Братство клинка: в Шишковке расскажут про символ рыцарства — двуручный меч

21 июля в рамках проекта «Открытая библиосреда» представят программу «Торжество клинка: европейские двуручные мечи — мифы и реальность».

Фото: kartinkin.com

Меч для эпохи Средневековья — это явно больше, чем простое оружие, это символ христианского рыцарства. Недаром создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас оружием всемогущих джедаев сделал лучевой меч и объяснил это тем, что ему требовалось оружие, достойное рыцарей, которые были бы честными, а их помыслы — возвышенными, и которые сражались бы за мир во всей Галактике.

Фото: kinopoisk.ru

Не случайно рыцарский меч, если посмотреть на него в анфас, так походил на христианский крест. Дужки у крестовины загибать вниз стали лишь с XV века. А до этого дужки у крестовины были исключительно прямые. Недаром в Средние века крестовину у меча называли крестом (тогда как мусульманская сабля соответствовала изгибу полумесяца). То есть это оружие было сознательным образом приравнено к христианскому символу веры. Прежде чем вручить меч кандидату в рыцари, его держали в алтаре часовни, очищая таким образом от всякого зла, а сам меч передавался для вручения посвящаемому священником.

Даже средний по качеству меч равнялся стоимости по меньшей мере четырёх коров. Для аграрного крестьянского общества такая цена равнялась целому состоянию! А высококачественные мечи могли стоить и больше. То есть если сравнивать меч с другими видами оружия, например боевым топором, боевым цепом или алебардой, то он среди них был самым дорогостоящим. Кроме того, мечи нередко богато украшали, что делало их ещё дороже. Так, например, известно, что у Карла Великого и рукоятка его меча, и перевязь к нему были изготовлены из золота и серебра.

Вокруг двуручных мечей эпохи Средневековья — мечах для двух рук, мечах «с большой буквы», мечах, которые романисты просто обожали вставлять в свои книги, — благодаря стараниям массовой культуры всегда вьются самые невероятные слухи.

Посмотрите любую арт-картинку рыцаря, фильм или сериал про те времена. У всех главных героев огромный меч, доходящий им чуть ли не до груди. Одни наделяют оружие пудовым весом, другие — невероятными габаритами и возможностью разрубить рыцаря напополам, а третьи и вовсе утверждают, что мечи таких размеров не могли существовать в качестве боевого оружия.

Фото: kinopoisk.ru

В саге «Властелин колец» все лучшие клинки ковались эльфами высокого рода, из-за этого между эльфами и гномами — тоже отличными мастерами по изготовлению оружия — всегда было противостояние. Мечи в саге Толкиена носили красивые имена. Меч Гэндольфа Серого носил имя Гламдринг, что в переводе с синдарина означает «молотящий врага». Андуриль был мечом Арагорна. Он был выкован из обломков меча Элендиля, Нарсиля, того самого, который срубил Кольцо Всевластья с руки Темного Властелина Саурона! Меч короля гномов Торина назывался Оркрист («рубище гоблинов»). Меч Боромира из Гондора ковали люди, поэтому он выглядел очень скромно, но это не мешало его владельцу истреблять орков в Средиземье.

Не расставались с мечами и герои «Игры престолов», сказания о Вестеросе. В этом сериале у каждого двуручного меча тоже было имя! Фамильный меч Старков, сделанный из валерийской стали, носил гордое северное имя Лёд. Лорду Винтерфела Неду Старку отрубили голову за измену его же мечом, а так как он был огромен для обычного воина, его перековали в два меча. Один меч был подарен Джейме Ланистеру, другой — Джоффри Ланистеру. Джоффри назвал свой меч Вдовий Плач. Джейме отдал свой меч Бриенне, которая величала его Верный клятве! Меч Длинный Коготь, принадлежавший Джону Сноу, на самом деле фамильное оружие дома Мормонтов, лордов Медвежьих островов! Фамильный меч дома Тарли носил красивое имя Губитель Сердец!

Вообщем, как видите, меч — довольно интересный вид оружия! В программе «Открытая библиосреда» Никита Бекренёв расскажет о мечах, покажет технику владения ими и ответит на любые вопросы! Начало программы в 18:00 в библиотеке им. Шишкова по адресу: ул. Молодежная, 5, справки по телефону 50-66-16. Мероприятия проходят с соблюдением всех антиковидных мер. Возрастное ограничение 12+.