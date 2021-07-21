Били, бились, но проиграли. «Динамо» с минимальным счетом уступило «Амкару»

В стартовом матче первенства ФНЛ-2 сезона 2021/2022 «Динамо-Барнаул» дома проиграло пермскому «Амкару» – 0:1.

Фото: Ярослав Махначёв.

Этого матча в Барнауле ждали. Во-первых, «Динамо» удачно провело прошлый сезон и хорошо начало нынешний, победив в матче 1/256 Кубка России. Во-вторых, «Амкар» – соперник с историей. Пусть сейчас это совсем не так команда, которая когда-то играла в еврокубках, ее имя звучит по-прежнему громко. Но, к сожалению, продолжить победную серию у барнаульцев не получилось.

Бюджет у «Амкара» раза в три больше, чем у «Динамо». Состав игроков также подобран с прицелом на выход в ФНЛ-1. И счет в матче гости открыли чуть ли не первым ударом, правда, помогли в этом сами барнаульцы, неудачно выбив мяч из своей штрафной.

В первом тайме футболисты «Амкара» могли еще пару раз отличиться, причем снова безобразно играли защитники хозяев, оставляя соперников без присмотра вблизи штрафной. К счастью, их удары были неточными. У «Динамо» в первой половине встречи был один опасный момент, созданный Евгением Щербаковым, который на заре своей карьеры несколько сезонов провел за «Амкар» в Премьер-лиге.

После перерыва игра поменялась. Теперь уже «Динамо» большую часть времени проводило на чужой половине поля. В желании бороться хозяевам отказать было нельзя, играли футболисты азартно, шли до конца, но вот качество действий оставляло желать лучше. Несколько раз динамовцы, казалось, выходили на ударную позицию, но то мяч летел мимо, то игроки сами, пытаясь улучшить момент, заигрывались и теряли мяч. На гол барнаульцы в этом матче точно наиграли, но увы – забить так и не смогли, «Амкар» победил 1:0.

Следующую игру «Динамо» проведет в Барнауле 23 июля, соперник – «Зенит-Ижевск». Начало встречи в 18.30.