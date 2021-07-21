В алтайском нацпарке выпустят птенцов конфискованных соколов

Балобанов конфисковали в 2018 году на Северо-Осетинской таможни. Тогда был пресечён незаконный вывоз за пределы России 13 птиц.

Контрабандиста осудили на 3,5 года условно в 2020 году. А пернатых решили «использовать для восстановления естественной популяции». Однако к тому времени птицы провели в неволе более 3 лет и не были готовы к выпуску. Кроме того, большая часть балобанов была травмирована и имела заболевания, которые делали невозможным их выживание в естественной среде обитания. Соколов поместили в Центр разведения, реабилитации и содержания редких видов хищных птиц «Тайгун».

Сейчас в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай готовятся выпустить их потомков на волю. В июне на охраняемой территории было установлено специальное гнездо, в которое заселили молодняк. За птицами ведётся наблюдение, осуществляется скрытая подкормка и притравка на живую добычу. Метод хекинга подразумевает постепенную адаптацию птиц к самостоятельной жизни в дикой природе. Пока соколят выпускают только днём, а когда молодые особи встанут на крыло и освоят территорию, они покинут временные гнезда, пишет пресс-служба Минприроды России.