Напоминаем, как изменилась ответственность за некоторые виды правонарушений в России

С 1 июля вступили в силу изменения в законодательстве в сфере дорожного движения и пожарной безопасности.

Рисунок: Александр Ермолович

Экологический класс

С 1 июля вводятся ограничения для машин, в документах которых не указан их экологический класс. Разграничение автомобилей на экологические классы существовало и раньше, как и дорожные знаки, запрещающие проезд машин несоответствующего экокласса в некоторые зоны. То есть, если на знаке зоны ограничения для движения стоит класс 4, то всем, чей знак ниже, въезжать нельзя. В том числе автомобилям, у которых класс не установлен. Однако у многих автомобилей указания на класс в документах вообще нет. За проезд на запрещающий знак грозит штраф 500 рублей.

Испытание для иномарок

Также меняются правила использования ввозимых в Россию подержанных иномарок. Согласно вступающим в силу изменениям в ГОСТ-33670, подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции должны пройти обязательную проверку в испытательных лабораториях. Раньше на автомобиль, ввезенный откуда-нибудь из Японии, можно было просто направить техническую документацию, и эксперты делали все выводы дистанционно. Сейчас необходимо привезти машину в лабораторию, причем использовать для этого автовоз, потому что она еще не допущена к участию в дорожном движении в России. В случае положительных выводов лаборатория выдаст свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Узаконить переделку

Точно так же с 1 июля изменились правила и для транспортных средств, в конструкцию которых внесли изменения. Обновленную машину надо доставить в лабораторию, где специалисты проверят, насколько она безопасна в использовании, и в случае положительного решения выдадут протокол безопасности. После этого автовладелец получит свидетельство, с которым он сможет обратиться в РЭО ГИБДД и зарегистрировать изменения в конструкции. Раньше все это делалось экспертным путем без проведения испытаний в лаборатории. Сотрудники ГИБДД вправе проверить автомобиль на наличие доработок и выписать предписание для устранения незарегистрированных изменений в конструкции в течение 10 дней. В случае невыполнения требований регистрация авто будет прекращена.

Безопасность для многоэтажек

Произошли изменения и в сфере пожарной безопасности. С 1 июля 2021 года вступил в силу Закон № 248-ФЗ «О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ». Отныне, здания высотой до 28 метров отнесли к объектам умеренного риска. Теперь сотрудники Госпожнадзора будут проверять наличие в них систем противопожарной защиты, соответствие нормам путей эвакуации, загруженность подвальных и чердачных помещений, наличие подъездных путей. Ответственность за здание в данном случае несут представители управляющих компаний, либо ТСЖ. Согласно ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности предусматривает наложение административного штрафа: на должностных лиц – от 6 до 15 тыс. руб., на юридических лиц – от 150 до 200 тыс. руб.

Пожарная приостановка

В данный момент идут серьезные изменения организационных мероприятий контролирующих органов. Госпожнадзор, разумеется, продолжит выявлять нарушения и наказывать, но больший упор будет на то, чтобы доносить до собственников жилья требования пожарной безопасности, заниматься предупреждением нарушений, а не реагировать по факту. Тем не менее, ужесточилось наказание для тех, кто не желает выполнять рекомендации инспектора.

Так, 1 июля 2021 года внесены изменения в ст. 20.4 ч. 2.1 КоАП РФ, предусматривающую ответственность за повторное совершение административного правонарушения. Если после первого визита инспектора руководство предприятия не привело систему противопожарной безопасности в порядок, то его деятельность может быть приостановлена на 30 суток в административном порядке. При этом штрафы в размере от 200 до 400 тыс. руб. для юридических лиц сохраняются.