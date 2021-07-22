Алтайский край вошёл в рейтинг самых чистых регионов России

Рейтинг составили эксперты Общероссийского народного фронта на основе мониторинга мусорных контейнерных площадок.

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Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ОНФ. Свой отчёт эксперты составили на основе оценок местных жителей, которые через сервисы «Яндекса» отмечали состояние площадок и наличие контейнеров для раздельного сбора.

Наихудшими территориями, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо, признаны Бурятия, Киров и Кострома. Наилучшая ситуация, по словам экспертов, обстоит в Московской области, городе Москве, Алтайском крае и Оренбургской области.

С января по май местными жителями обследовано 106,5 тысячи контейнерных площадок в 85 регионах страны — 13 регионов из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге учтены не были. В результате мониторинга установлено, что 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия; 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за вывоз отходов; 71% контейнерных площадок не имеют навеса; 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов.

К сожалению, в Республике Алтай ни одна из обследованных площадок не оборудована контейнерами для раздельного сбора мусора. А вот в Алтайском крае более 50% контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором так же, как в Оренбургской, Новосибирской областях, Татарстане, Краснодарском крае, Липецкой области, Башкирии, Воронежской, Свердловской областях, КБР, Санкт-Петербурге, Пензенской, Псковской и Самарской областях. Алтайский край наравне с Липецкой и Самарской областями показал наибольший рост по внедрению раздельного сбора мусора.

Отмечается, что ситуация с чистотой на контейнерных площадках остаётся тревожной, только 46% площадок местные жители посчитали чистыми. Добавляется, что менее 5% площадок охарактеризованы как чистые в Бурятии и Республике Алтай.

«Лидером по чистоте является Москва — 82% площадок названы чистыми. Более половины площадок названы чистыми в Тамбовской области, Республике Мордовия, Севастополе, Камчатском, Красноярском краях, Псковской, Белгородской, Ульяновской и Тюменской областях», отметили в ОНФ.