Больше всех в Сибири: Алтайский край получит деньги на поддержку здравоохранения и социальной сферы

21 июля на официальном сайте правительства РФ опубликовано распоряжение о выделении регионам России средств федерального бюджета на поддержку системы здравоохранения.

Фото: canva.com

Как сообщается в комментарии пресс-службы правительства РФ, такая поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19. Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей, напоминает пресс-служба.

Между тем среди регионов Сибири наибольший объём средств предоставлен Алтайскому краю — 1,8 млрд руб., Новосибирской области и Красноярскому краю выделено по 1,2 млрд руб., Иркутской области — 1,7 млрд руб., Кузбасс и Омская область получат 708,8 млн руб. и 750,9 млн руб. соответственно. Республика Тыва — 69,8 млн руб.

Минздраву страны поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

— Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь, — отметил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 16 июля, накануне подписания соответствующего распоряжения.

Стоит отметить, что на днях российское правительство также приняло решение выделить Алтайскому краю 1 млрд рублей «на укрепление стабильности бюджетной системы». Первый в 2021 году транш регион получил в числе 55 регионов страны, а распоряжение об этом на днях подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В правительстве отмечают, что дополнительная финансовая поддержка поможет регионам в полном объёме выполнить свои обязательства перед гражданами, послужит реализации социально значимых инициатив.