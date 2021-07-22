Что делать, если после прививки не пришёл сертификат?

Сертификат о вакцинации сегодня — пропускной билет не только на отдых, но и на работу. Однако иногда случается, что прививка сделана, а документ так и не появился в личном кабинете на сайте госуслуг.

Фото: gosuslugi.ru

Причин этому может быть несколько. Первая: прошло слишком мало времени. Отметка о первой и второй вакцинации появляются на сайте госуслуг через 2–3 дня после процедуры. Из-за большого наплыва желающих поставить прививку этот срок может немного увеличиться.

Сейчас в России используют двухкомпонентные вакцины, то есть нужно сделать два укола. После первого предложат заполнить дневник вакцинации, после второго — появится сертификат.

Вторая причина: ваша учётная запись на сайте госуслуг не подтверждена. Завершить процесс регистрации можно, например, в МФЦ или через банковское приложение. У Сбербанк Онлайн есть такая услуга. Доступ к дневнику и электронному сертификату возможен только для граждан, имеющих подтверждённую учётную запись на госуслугах.

Жители, у которых учётная запись на госуслугах не подтверждена, могут получить сертификат о вакцинации в бумажном виде (форма № 156/у-93). Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Фото: regions.by

Третья причина: человеческий фактор. Например, вы неразборчиво или с ошибкой заполнили форму при вакцинации или сотрудник поликлиники, внося ваши данные, что-то напутал.

Если три дня прошло, и с вашей учётной записью на сайте всё в порядке, а сертификата всё ещё нет, нужно обратиться в медицинское учреждение, где вы делали прививку. Если это был пункт вакцинации в торговом центре, надо узнать, за какой поликлиникой он закреплён. Ответственный сотрудник медучреждения поможет проверить, внесены ли ваши данные в реестр. Если и с этим проблем нет, то получить сертификат должны помочь в службе поддержки госуслуг.