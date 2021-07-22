Художественный музей приглашает увидеть «Мир тихой радости»

23 июля в музее открывается персональная выставка акварелей Валерия Булатова, посвящённая 70-летию автора.

Фото: ghmak.ru

В экспозиции зрители увидят порядка 70 новых работ художника, выполненных в 2018-2021 годах. Валерий Дмитриевич Булатов родился в 1951 году в Барнауле, раннее детство прошло в городе Фрунзе, школу окончил на станции Ребриха Алтайского края. Художественное образование Булатов получил на искусствоведческом отделении Уральского государственного университета. Валерий Булатов — художник и педагог: с конца 1980-х годов он преподавал изобразительное искусство и мировую художественную культуру в школе искусств, в Шелаболихинской средней школе № 2. В 1991 году стал победителем Всероссийского и финалистом II Всесоюзного конкурса «Учитель года».

Акварелью художник увлёкся ещё в ранней юности, но мечта заняться ею всерьёз стала реальностью только с выходом на пенсию. Почти все работы, представленные на выставке, посвящены малой родине художника — Шелаболихе, где он долгие годы живёт и трудится, и её окрестным сёлам, таким как Ильинка, Кучук, Сибирка.

В своих произведениях художник преображает предметную реальность, стремится прежде всего передать состояние. Предметный мир в картинах Валерия Булатова лиричен. Его поэтика определяется умением увидеть совершенство в обыденном и неприметном. Природа — основная константа искусства и жизненной философии Валерия Булатова. Вода и небо, прозрачно застывшие друг в друге, — один из любимых пейзажных мотивов художника. В ряде работ эти две стихии, соприкоснувшись, становятся продолжением одна другой. Ещё один мотив пейзажей Булатова — дорога. Это и путь художника к родному дому, и его движение по жизни. Значим в искусстве мастера также образ дома: это и родные стены, в которых Валерий Булатов живёт и работает, это и отчий дом, и шире — вся Шелаболиха, место, где живут дорогие ему люди, это и последнее пристанище на сельском кладбище. В своих акварелях художнику удалось передать больше, чем просто различные состояния природы. Мастер создал обобщённый образ малой родины, обретший в его работах некий сокровенный философский смысл.

Выставка будет работать по 7 августа по адресу ул. М. Горького, 16. Возрастное ограничение 6+.