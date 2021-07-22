#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 22 июля 2021

Июль — время отпуска и пляжной неги. Но будьте осторожны и выбирайте только безопасные и проверенные пляжи! Ведь некоторые места отдыха могут подкинуть проблем, как героям мистического триллера Найта Шьямалана «Время»! О нём и других кинопремьерах недели — в кинообзоре «Вечернего Барнаула» и сети «Киномир».

«Время», мистический триллер, США (16+)

Фото: startfilm.ru

Помните песню из комедии «Бриллиантовая рука» про остров, «где нет календаря и ребятня и взрослые пропадают зря»? Вот прямо иллюстрация к новому фильму М. Найта Шьямалана и страшилка для любителей пляжного отдыха!

Это был идеальный солнечный день для отдыха на пляже, по крайней мере, так думали семья, молодая пара, несколько туристов и беженец. Все они оказались в скрытой от посторонних глаз идиллической бухте, в которой есть уютный песчаный берег, окружённый скалами, покрытыми густым лесом. Однако всё не так радужно, как может показаться на первый взгляд: на самом деле этот утопический мир скрывает тёмную тайну. Сначала внезапно появляется труп женщины, плавающий в кристально чистой прибрежной воде. Затем отдыхающие замечают, что дети, находящиеся в бухте, быстро стареют. Вскоре туристы понимают, что присутствующие на пляже стареют каждые полчаса, а вся жизнь сократилась до одного дня. Готовы ли герои прожить жизнь от детства до глубокой старости всего за 24 часа? Они ищут, но не могут найти никакого пути или способа, чтобы сбежать из бухты…

Фото: kinorium.com

«Время» (в оригинале — Old) основано на графическом романе «Песочный замок», который написали Пьер Оскар Леви и Фредерик Петерс. Режиссёром и сценаристом выступил М. Найт Шьямалан, известный по «Шестому чувству», «Сплиту», «Знакам». Режиссёр блестяще адаптировал для зрителей очередную пугающую, таинственную и захватывающую историю. Шьямалан признавался, что киноадаптация дала ему возможность справиться со множеством тревог, связанных со смертью и старением, в том числе старением собственных родителей.

Н. Найт Шьямалан, фото: irishtimes.com

Главные роли в фильме сыграли Гаэль Гарсиа Берналь («Моцарт в джунглях», «Эма: танец страсти»), Элайза Сканлен («Острые предметы»), Томасин Маккензи («Не оставляй следов», «Кролик Джоджо»). Любопытно и то, что «Время» сняли не на «цифру», а на 35-миллиметровую плёнку, так что метания героев выглядят как настоящая хроника, и от этого становится ещё страшнее!

Фильм определённо понравится любителям пляжной мистики, лучший образчик которой — сериал «Остаться в живых». Как мы помним, там тоже и пляж, и остров подкидывали героям сложные задачи, а убраться с острова не было никакой возможности!

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика» «Арена», «Огни».

«G.I Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», фантастика, США — Канада (12+)

Фото: startfilm.ru

Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe. Загадочный и суровый одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана Арашикаге, и в знак признательности клан открывает ему тайные знания пути ниндзя. Но главное: Снейк Айз обретает то, к чему так долго стремился, — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказываются его честь, преданность и доверие самых близких людей.

Фото: startfilm.ru

Франшиза G.I. Joe началась как серия игрушек солдатиков, которую выпускала компания Hasboro (им же принадлежит бренд «Трансформеры» и добрая половина различных игрушек и настольных игр, популярных по всему миру). Первые игрушки серии вышли в середине 60-х годов и представляли собой пластмассовые фигурки солдат, моряков, пилотов и медсестёр с двигающимися руками и ногами. Игрушки стали хитом у детей, и вскоре франшиза разрослась, добавив в свой актив постоянно выпускавшиеся комиксы, а позднее и мультфильмы.

Фото: arealamericanhero.com

В 2009 году на экраны вышел первый фильм серии «G.I. Joe. Бросок кобры». Картина рассказывала о противостоянии элитного отряда бойцов различных видов войск армии США с большой корпорацией и её владельцем, который хочет повелевать всем миром. «G.I Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» — спин-офф и третий фильм из серии G.I. Joe — рассказывает о происхождении самого загадочного и молчаливого бойца легендарного спецподразделения. Естественно будет в фильме и его заклятый враг — другой ниндзя Сторм Шэдоу. Надеемся, что сценаристы придумали хорошую историю столь долгой и острой вражды между двумя мастерами восточных единоборств.

Скрытного и мрачного супергероя по кличке Снейк Айз сыграл талантливейший Генри Голдинг («Джентльмены»), а пару ему составила Самара Уивинг («Няня», «Я иду искать»). Режиссёр фильма — Роберт Швентке, работавший над сериалом «Обмани меня», фильмом «РЭД» и картинами серии «Дивергент».

Фото: startfilm.ru

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика» (ATMOS, 2D), «Арена» (IMAX, DBOX, 2D), «Огни».

«Золушка и заколдованный принц», мультфильм, США (0+)

Фото: kinopoisk.ru

Новый взгляд на классическую сказку выходит в прокат с 24 июля. Золушка ведёт одинокую жизнь на чердаке дома, а её единственные собеседники — три маленьких мышонка. Компания узнаёт о бале с участием влиятельнейших людей города. Но как туда попасть без приглашения? На помощь узникам приходит добрая фея Кристал. Благодаря магии Золушка обретает свободу, надевает роскошное платье и пробирается на мероприятие, где с ужасом осознаёт, что настоящий принц Алекс превращён Злой королевой в грызуна. Во главе же государства находится марионетка, о чём гости даже не подозревают. Желая помочь венценосному юноше вернуть человеческий облик, друзья отправляются в тайное место, где спрятано противоядие. Но чтобы заполучить магическое зелье, потребуется преодолеть немало преград.

Необычную компанию ждёт путешествие в волшебную страну, где опасность подстерегает за каждым поворотом! Золушка и её друзья сталкиваются с лесными хищниками, а также воинами правительницы, получившими приказ взять авантюристов под стражу. Несмотря на мышиный облик, Алекс и его бесстрашная спасительница полюбили друг друга. Золушка готова рисковать собой, чтобы однажды станцевать с принцем в его истинном виде. Способна ли любовь разрушить злые колдовские чары?

Фото: startfilm.ru

«Золушка и заколдованный принц» — первая режиссёрская работа Линн Саузерленд для широкого проката. Ранее она работала над мультфильмами «Мулан 2» (2004) и монтировала «Дорогу на Эльдорадо»

Как мы помним, сказка о Золушке адаптировалась для больших экранов десятки раз. Наиболее известная версия была представлена студией Уолта Диснея в 1949 году, в 2015-м на экраны вышел игровой ремейк. Существует также советская экранизация 1947 года Надежды Кошеверовой с Яниной Жеймо и Алексеем Консовским в главных ролях. Кстати, советские Золушка и принц были самые возрастные в истории — актёрам на момент съёмок было 37 и 35 лет! Одна из последних историй, в которой также фигурировал заколдованный принц — «Принцесса-лягушка». В ней принца заколдовал колдун-вуду, превратив его в лягушонка!

Смотрим в кинотеатрах: «Мир», «Европа-Киномир», «Киномир-Галактика», «Арена», «Огни».

«Золотая маска» в кино: «Бесы Достоевского», спектакль, Россия (18+)

Фото: m-bronnaya.com

27 июля в рамках проекта «Арт» сеть «Киномир» покажет новый спектакль Константина Богомолова, который он поставил в Театре на Малой Бронной. Новый спектакль — это не версия романа «Бесы», а скорее режиссёрский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, режиссёр выстраивает сложносочинённое действие, в котором темы романа Достоевского обрастают дополнительными режиссёрскими сюжетами.

В текст спектакля вплетены отрывки из «Братьев Карамазовых» и «Преступления и наказания» вперемешку с реалиями сегодняшней жизни. Действие новых «Бесов» происходит сегодня и прямо сейчас, и происходит прямо с вами.

По словам режиссёра, «Бесы» — это и детектив, и мелодрама. «Бесы» — это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век. «Бесы» — об исследовании границ и пределов. Об изношенности ценностей. О психическом кризисе цивилизации, кризисе человека и гуманизма. В конце концов, «Бесы» — о конце времени, об иссякании надежды, смысла и самой энергии жизни.

Главные роли в спектакле сыграли Константин Богомолов, Никита Ефремов, Елена Морозова, Александра Ребенок, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков и Александр Яцко.

Спектакль участвует в специальной программе «Золотой маски-2021» «Достоевский и театр», приуроченной к 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского.

Фото: m-bronnaya.com



Смотрим в кинотеатре «Киномир-Галактика»