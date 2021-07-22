Около 700 частных домов остались без воды в Казённой Заимке

Коммунальные службы уже устраняют повреждение на водозаборе.

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Сегодня, 22 июля 2021 года, в Казённой Заимке по адресу: ул. Соколиная, 55 вышло из строя насосное оборудование. Водозабор обслуживает ООО «Научный городок». Без воды сейчас остаются около 700 индивидуальных жилых домов.

Согласно информации на официальном сайте Барнаула, местным жителям привезут воду в 18:00. Её можно будет набрать по адресам: 2-я Ореховая, 36, Арбатская, 86, Цветущая, 1, Кольцевая, 11а и Каштановая, 49.

Ситуация находится на контроле в администрации города, городского комитета по энергоресурсам и газификации и администрации Ленинского района.