Время первых огурцов: народные приметы на 22 июля

В народном календаре славян 22 июля — день Панкратия и Кирилла. В это время на грядках появляются первые огурцы.

Фото: hozsektor.ru

Чтобы был хороший урожай, первый сорванный овощ втайне от всех крестьяне закапывали в землю. Необходимо было закопать его глубоко, чтобы ни человек, ни животное не смогли его выкопать. Иначе следующий год будет неурожайным. Первым плоды нового урожая пробовал младший член семьи. Верили, что благодаря этому огурцы утратят горечь.

Фото: zdorovo-tut.ru

Крестьяне в этот день шли собирать чернику. В народе говорили: «Черника уведёт от живота лихо». Наши предки любили и почитали эту ягоду, считая, что она обладает целебными свойствами. Ягоды черники не только вкусные, но и полезные. Наши предки верили, что в дома, где почитают чернику, доктора не ходят.

Фото: fotokto.ru

Хозяйки пекли пироги с черникой, варили варенье из этой ягоды. Знахари 22 июля собирали лекарственные травы и засушивали их. Считали, что этот день особенный. Травы, собранные на Панкратия, идеально подходят для ритуалов любовной магии.

Фото: fotokto.ru

Запреты дня

Запрещается ссориться 22 июля, так как за сегодняшние конфликты святые могут наказать болезнями и проблемами в личной и деловой жизни. В этот день нужно постараться решать все споры и недомолвки цивилизованно, без негативных эмоций.

Нельзя в день Панкратия и Кирилла отказывать в просьбах о помощи, иначе в будущем может случиться так, что отказавший сам окажется в такой неприятной ситуации, с которой самостоятельно справиться не получится, но никто не захочет ему помочь.

Не разрешается 22 июля перечить родителям. Даже если они не правы, лучше промолчать. День Панкратия и Кирилла должен пройти мирно, тогда хорошие отношения будут сохранены и в течение года.

22 июля нельзя в доме громко говорить и тем более кричать, иначе нечисть на крики придёт и начнёт вредить: бить посуду, прятать вещи или же страшно выть ночью. Сегодня нужно сохранять спокойствие и тишину, тогда в жилище поселится радость, гармония в отношениях и счастье.

Приметы дня

Хороший урожай черники — к морозной зиме.