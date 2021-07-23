Ряска предскажет погоду: народные приметы на 23 июля

Народное название этой даты — Антоний Громоносец (Громовержец), Антоний Рясочник.

Фото: fotokto.ru

В это время в июле начинались грозовые дожди. По грому определяли погоду:

если он глухой, то дождь будет тихим и непродолжительным;

если гулкий, то ожидается ливень.

Фото: fotokto.ru

23 июля ходили к водоёмам со стоячей водой наблюдать за ряской — травянистым растением, растущим на поверхности воды. По ней предсказывали погоду на ближайшие дни.

Хотя водоём, заросший ряской, непригоден для купания, люди относились к этому растению с уважением. Ряской кормили домашнюю птицу и скотину, использовали её в качестве удобрения для огородов и полей. Однако всю траву с поверхности воды не собирали. Немного оставляли русалкам, которые, согласно поверью, плели из неё кружева для своих нарядов.

На Руси ряску применяли не только в сельском хозяйстве, но и в знахарском труде. Считалось, что отвар из болотной ряски оказывает на человека успокаивающее и снотворное действие.

Рыбаки в этот день готовили снасти и отправлялись на рыбалку. Если день дождливый, то клёв ожидается отменный.

Запреты дня

День имеет множество запретов, связанных с водой.

Так, в день Антония Рясочника запрещается проливать воду, иначе в скором времени будет совершена ошибка, которая может негативно повлиять на личные и деловые отношения.

Нельзя плевать в воду. Это чревато проблемами со здоровьем, возможно появление даже неизлечимой болезни.

Нельзя 23 июля, находясь возле водоёма, рассказывать о своих радостях и удачах — их волна на дно унесёт. Зато можно поделиться своими неприятностями и горестями. Они бесследно исчезнут в водной пучине.

В день Антония Рясочника запрещается подметать пол и убираться во дворе. Эти действия могут побеспокоить Дворового, и он перестанет следить за делами придомовой территории.

Не рекомендуется 23 июля ходить в грязных вещах и немытым. Сегодняшний день обязательно нужно начать с душа и надеть на себя чистую одежду. Тогда, по приметам, никакая болезнь в течение года не пристанет.

Приметы дня