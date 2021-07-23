В Барнауле временно перекроют два проспекта

На Калинина и Ленина будут менять тепловые сети под проезжей частью.

Фото: rb7.ru

По данным СГК, вечером 23 июля полностью закроют проезд на проспекте Калинина рядом с перекрестком с улицей Цеховой и площадью Текстильщиков, а также проезжую часть по чётной стороне проспекта Калинина на пересечении с улицей Профинтерна.

Частично будет ограничено движение по чётной стороне проспекта Ленина в районе ТЦ «Норд-Вест». Крайние правые полосы по обеим проезжим частям оставят для движения транспорта.

Ограничения будут действовать до вечера 25 июля 2021 года.

Барнаульцев просят заранее планировать свой маршрут.