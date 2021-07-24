Где будем делать талию? Назван регион с наибольшей долей людей с ожирением

Алтайский край разделил пальму первенства с Ленинградской областью по числу жителей с ожирением.

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Наибольшая в России доля людей с ожирением на 100 тысяч человек выявлена в 2020 году в Алтайском крае и Ленинградской области, наименьшая — в Чечне, Приморском крае и Ингушетии, следует из данных статистического сборника Минздрава РФ, с которыми ознакомились РИА Новости.

На 100 тысяч населения В Алтайском крае — 4530 человек с ожирением, в Удмуртии — 2475,4, Смоленской области — 2457,8.

Самые стройные жители живут в Чечне, там показатель — 335,4 человека, в Еврейской автономной области — 419,4, в Приморском крае — 419,5.

Всего в 2020 году в России зарегистрировано 1,9 миллиона больных ожирением, что почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.