Россияне начали скупать кнопочные телефоны

Продажи такой техники существенно выросли за первое полугодие 2021 года.

Фото: gdevise.ru

Россияне начали активно скупать кнопочные телефоны, об этом со ссылкой на «Коммерсант» рассказывает Лента. ру. По подсчетам крупнейших ретейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7 процента («Связной») до 26 процентов (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом ранее данная категория товаров ежегодно сокращалась на 5-10 процентов.

Эксперты называют ряд причин этого явления. Так, на увеличение продаж дешевых телефонов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона. Также роль могли сыграть переведенные на удалённую работу сотрудники. Ещё одним фактором стало то, что россияне стали более осторожнее в связи с усилением разного рода мошенничеств и навязанных те ми же операторами связи услуг, и обратили взор на менее подверженные взлому и случайному согласию на ненужную услугу кнопочные аппараты.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин посоветовал для особо важных переговоров приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи. Многие высокопоставленные чиновники и богатые люди пользуются кнопочными телефонами, так как их трудно прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и других технологий.

В марте 2021 года кнопочный телефон спас жизнь животноводу из Тувы, который провел в тайге семь дней без еды и выжил благодаря кнопочному аппарату, который не разрядился несмотря на мороз. Тогда мужчина отправился в соседнее село по делам. Несмотря на сильную метель, он выехал, не взяв с собой ничего, кроме мобильного телефона!