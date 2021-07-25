Что нужно учесть управляющим компаниям при подготовке жилья к зиме?

Подготовка дома к прохождению отопительного сезона – мероприятие настолько же обязательное, как, например, замена изношенных сетей или покупка топлива ресурсоснабжающими организациями. Только в случае с многоквартирными домами ответственность перед собственниками жилья и законом за проведенные или проигнорированные работы лежит на управляющей компании.

Наладка гидравлического режима позволяет поддерживать комфортную температуру в квартирах зимой.

Фото: Андрей Чурилов

Каждый многоквартирный дом к началу отопительного сезона должен получить акт готовности к зиме. Это документ, который выдает тепловая инспекция после непосредственного обследования всего инженерного оборудования в доме и изучения пакета документов о проведенных работах, представленных управляющей организацией. Акт готовности обслуживающая компания получит только при выполнении всех необходимых технических работ в полном объеме.

На данный момент акты готовности к отопительному сезону получили 1402 дома, паспорта готовности – семь управляющих компаний и одно ТСЖ.

Несмотря на то, что в соответствии с законодательством юридическую ответственность за подготовку жилых домов к зиме несут управляющие компании и ТСЖ, жителям не стоит пренебрегать своими правами. Совет дома совместно со своей обслуживающей организацией может составлять перечень желаемых работ, а в некоторых случаях и контролировать их исполнение.

«Вечерний Барнаул» составил чек-лист наиболее часто встречающихся ошибок у управляющих компаний при подготовке к осенне-зимнему периоду, которых поможет избежать активная позиция собственников.

Отсутствие информирования при проведении работ

О любых работах на внутридомовых сетях, которые сопряжены с отключениями воды, электричества и газа, будь то гидравлические испытания или плановый ремонт, жители должны быть заблаговременно уведомлены. Способов для этого существует масса: объявление в подъезде или в квитанции, SMS-рассылка и другие. О том, что в доме планируется проведение определенных видов работ, управляющая компания осведомлена за несколько месяцев до их начала, поскольку в органах власти и ресурсоснабжающих компаниях загодя утверждаются графики. Поэтому неприятные для жильцов сюрпризы чаще всего являются следствием попустительства УК. Чтобы перестраховаться, старшие по подъездам или председатель совета дома может позвонить в управляющую компанию, поинтересоваться, планируются ли какие-то отключения и, в случае положительного ответа, попросить о размещении соответствующего объявления.

Помимо очевидных неудобств для собственников подобная их неосведомленность чревата неполноценной подготовкой дома к зиме. Во время промывки системы отопления, например, необходимо, чтобы жители открыли все регулирующие краны на батареях. В противном случае это может не лучшим образом сказаться на температуре воздуха в квартирах зимой, отметили в Сибирской генерирующей компании.

Игнорирование промывки внутридомовой системы отопления

Это мероприятие, пожалуй, самое важное среди всех прочих, поскольку на его основе после проверки теплового узла выдается акт техосмотра, подтверждающий техническую и инженерную исправность систем дома. Проведение промывки и последующей опрессовки позволяет удалить из трубопроводов и отопительных приборов ржавчину, окалину и другие отложения, неизбежно образующиеся в процессе эксплуатации. Если промывка в летний период не осуществлялась, то качественной подготовку дома к зиме назвать нельзя. Как жителям понять, что эту процедуру провели? В своей управляющей компании или районной администрации запросить график работ и в назначенный день вместе с представителями ресурсоснабжающей и управляющей компаниями посетить тепловой узел дома.

Неправильно расставленные приоритеты

Довольно часто руководство управляющей компании или ТСЖ, пытаясь «замылить» глаза собственникам в части текущего содержания дома, сосредоточивают свое внимание на благоустройстве самой многоэтажки или придомовой территории. Конечно, новые почтовые ящики в подъездах, покрашенная отмостка и высаженные кустарники радуют глаз, но совершенно не помогают зимой при возникновении аварийной ситуации. Приоритет должен быть отдан качественной подготовке систем отопления, водоснабжения и водоотведения, приведению в порядок чердаков и подвалов. Поэтому собственники, изучая планы управляющей компании по текущему обслуживанию дома на календарный год, должны сначала убедиться в том, что в перечень работ включена подготовка к отопительному периоду, и заложенных на эти цели средств будет достаточно. Потом можно думать о цветовой палитре для покраски отмостки.

Пренебрежение энергосберегающими мероприятиями

Исправность оборудования в индивидуальных тепловых пунктах, установка общедомовых приборов учета, обновление внутридомовых инженерных систем во многом обеспечивает надежность прохождения отопительного сезона, но совершенно не гарантирует собственникам экономии за потребленные ресурсы. Если управляющая компания не внедряет энергосберегающие мероприятия, то тепло из дома попросту выдувает. Иногда для снижения теплопотерь и получения экономического эффекта достаточно отрегулировать коэффициент смешения горячей воды в тепловом узле, равномерно распределить теплоноситель по стоякам, утеплить чердачные и подвальные помещения, заделать межпанельные швы, установить в подъездах тамбурные двери. Тем более, что сейчас в городе действует федеральная программа по повышению энергоэффективности домов, в рамках которой собственники могут вернуть больше 50% средств, вложенных в ремонт дома, доказав, что энергоэффективность выросла минимум на 25%.