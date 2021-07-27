Дизайнер рассказывает, какие интерьеры предпочитают барнаульцы

Анна Толстых помогает людям воплощать в жизнь их дома мечты. Она – дизайнер, автор недавно открытой в Барнауле галереи современного искусства. В интервью «ВБ» она поделилась тонкостями своей профессии, а также рассказала, как оформить стильный интерьер, который со временем не надоест.

Интерьер галереи Анны Толстых оформлен в смелой цветовой палитре, в него гармонично вписались произведения современного искусства.

Фото из архива Анны Толстых

Дизайнер в помощь

Анна росла в творческой среде. Ее папа – кукольник, и в близком окружении всегда было много художников. Так что можно сказать, что вкус будущего дизайнера формировался с самого детства, точно так же, как и тяга к искусству. Она училась в АлтГТУ на факультете архитектуры и дизайна, и по его окончании со стойкой уверенностью того, что ей абсолютно все по силам, окунулась в профессию и сразу взяла несколько проектов квартир. Но буквально через год Анна поняла, что на практике все намного сложнее, чем ей казалось. Все задачи приходилось решать в одиночку – от разработки идеи до общения со строителями. И она приняла решение изменить свою деятельность. Сначала ушла в графическую компанию, а потом и вовсе в журналистику, но девять лет назад сфера дизайна вновь оказалась на первом месте.

Сейчас Анна специализируется на организации пространства частных квартир и общественных мест, проектировании домов, а также работает над объектами федерального значения. В городе сегодня много новостроек. Люди покупают абсолютно пустые квартиры-коробки, где даже порой не спроектированы розетки. Зачастую они находятся в растерянности перед чистым листом, и в таких случаях будет полезна помощь даже начинающего дизайнера.

– Например, для меня всегда принципиально встретиться с заказчиком лично. Я должна понять, что за человек передо мной. Все-таки проекты, как правило, долгосрочные и мне придется на протяжении как минимум полугода сопровождать его. Хочется, чтобы мы были на одной волне. Всегда главное внимание – на клиента, так как ему придется жить в разработанном мною интерьере. Вначале я слушаю пожелания, пропускаю их через себя, через свой вкус и создаю так называемую «доску настроения», коллаж, состоящий из элементов интерьера, начиная от мебели и заканчивая сантехникой. Все максимально детально, вплоть до адресов магазинов стройматериалов.

Не только по России

Фото из архива Анны Толстых

Первый проект дизайнер разрабатывала для ювелирного салона. И вот уже на протяжении девяти лет она его сопровождает и оформляет филиалы уже в других городах – Сочи, Москве, Санкт-Петербурге. Также Анна много работает с заказами из Горного Алтая, например, прямо сейчас занимается проектированием туристической базы. Есть несколько квартир, которые она оформляла в Германии. Мастер отмечает, что там они значительно отличаются от того, что просят сделать в России. Идет запрос на лаконичность, сдержанность, а у нас хотят видеть дома с большим количеством декоративных элементов и текстиля.

Германия не единственная страна, с которой сотрудничает барнаульский дизайнер. Два года назад она прошла обучение в одной финской компании, и сейчас являет практически единственным представителем в нашем регионе, который занимается реализацией проектов частных домов по финским технологиям и из финского деревянного бруса.

– Если говорить про Барнаул, то одно время самым запрашиваемым цветом был бежевый. Я уже стала играть с разными оттенками, предлагать, например, кофейные цвета или же разбавить черным и белым цветом. Потому что работать с монохромной палитрой довольно скучно. Точно также, как и с одним стилем. Поэтому мои дизайны – это преимущественно эклектика, то есть совмещение разных направлений, а также темные и яркие оттенки. Просто если оформлять квартиру в одном стиле, то через год-полтора она уже выглядит неинтересно, неактуально и появляется желание что-то поменять. Моя задача сделать пространство таким, чтобы оно радовало долгие годы и требовало минимум косметического ремонта. Сейчас популярны стали настенные фрески, но тут тоже нужно понимать, что и они быстро могут надоесть, о чем я всегда предупреждаю, – делится мастер.

Анна отмечает, что за последние лет пять дизайнеры в Барнауле сильно выросли профессионально, довольно много талантливых специалистов, которые не уступают в своей компетенции столичным. При этом конкуренции особой не наблюдается, так как у каждого свой подход и свое виденье. Несмотря на то, что город наш сравнительно небольшой, дизайнерам есть где реализоваться, и не обязательно уезжать в более крупные столицы. Хотя бы потому, что сейчас идет активное развитие туристического направления, а также рядом Республика Алтай, жители которой практически всегда обращаются к барнаульским дизайнерам.

Анна Толстых: «В работе мне нравится то, что идея, которая рождается в голове, потом крутится-крутится и воплощается в реальность. Начиная от объема пространства и заканчивая вазочкой на столе. Для меня это прямо волшебство какое-то».

Новая галерея

15 июля Анна Толстых открыла в краевой столице собственную галерею современного искусства Sehr gut. Это уникальное пространство демонстрирует смелую цветовую палитру и дизайнерские решения. Например, здесь висят люстры, которые раньше освещали холл кинотеатра «Россия».

Фото из архива Анны Толстых

– Идея открыть галерею была давно, но я продолжительное время находилась в поиске подходящего пространства, –признается Анна. – Дизайнер в своей работе всегда чем-то руководствуется. Во время проектирования я, например, часто отталкиваюсь от одной картины, а не от объема пространства, и уже к ней подбираю остальные элементы интерьера. Не понимаю, как можно оформить комнату и не наполнить ее предметами искусства, такие проекты мне всегда кажутся обезличенными, без души.

Сейчас в галерее представлены картины алтайских авторов, преимущественно членов Союза художников. Все они прошли отбор специальной комиссии, где ключевым критерием был отказ от реализма. В дальнейшем здесь хотят проводить краткосрочные персональные выставки и мероприятия, также в планах организовать лекции для практикующих дизайнеров.

Примечательный объект в галерее, можно сказать, житель арт-пространства – это скульптура большого белого единорога. Его зовут Людовик, а приобрела его Анна на одной распродаже девять лет назад, и с тех пор он сопровождает ее творческий и профессиональный путь.