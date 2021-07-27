Итоги «Аз.Арта» подведут 29 июля в концертном зале АГИК

В области современного изобразительного искусства выставка «Аз.Арт.Сибирь» стала визитной карточкой не только нашего региона, но и всей Сибири. Работы участников масштабной биеннале можно увидеть в «Титов-Арене» до 30 июля.

Фото: Ярослав Махначёв

Юбилейная, X Межрегиональная молодежная выставка «Аз.Арт. Сибирь», поражает своими масштабами. Причем площадями «Титов-Арены» она не ограничивается – этот проект охватил чуть ли не все выставочные пространства Барнаула, где проходят выставки, мастер-классы, творческие встречи, лекции, экскурсии и даже театральные показы. Так, в первые дни работы биеннале в «Шишковке» был показан камерный спектакль «Праздник одиночества» о жизни известного грузинского мастера Нико Пиросманишвили, больше известного как Пиросмани. Эту постановку можно было расценивать как высказывание о творческом пути, о поиске художником себя в искусстве.

Обширной была лекционная часть, в рамках которой искусствовед Михаил Чурилов порассуждал вместе с присутствующими о том, что такое современное искусство Сибири и всегда ли молодежное творчество актуально. По его словам, искусство регионов стало открытием для Москвы сравнительно недавно. В 1990-е годы столица узнала о таких художниках-авангардистах как Николай Грицюк (Новосибирск), Андрей Поздеев (Красноярск), в «нулевых» настоящую революцию в искусстве сделали представители новосибирской арт-группы «Синие носы», а уже в 2017 по всей стране был запущен проект NEMOSKVA, призванный продвигать региональных художников. «Аз.Арт» – один из таких срезов в современном искусстве, где выявляются тенденции среди молодых, определяются актуальные темы для изображения.

Например, по мнению культуролога и сотрудника ГХМАК Лидии Рыжовой, этот «Аз.Арт» показал, что графика в этом году представлена более мощно, чем обычно. Причем в большинстве своем художники стараются запечатлеть «уходящую натуру» – разрушающееся деревянное зодчество, наследие советской эпохи, культуру малых народов. Так, красноярский художник Александр Мортаев, будучи коренным шорцем, в своем творчестве исследует жизнь этого народа в Сибири. А Александра Бровкина из Северска отражает в своих полотнах черты мифологии селькупов – малочисленного народа, проживающего на Севере Томской и Тюменской областей. Также довольно часто художники «Аз.Арта» используют элементы сибирской архаики – то есть переосмысливают знаки и символы прошлых эпох, анализируют и день сегодняшний – в частности, исследуют как изменился мир в условиях пандемии.

Фото: Наталья Катренко

Что касается барнаульских художников-графиков, то им, по словам Лидии Рыжовой, свойственны гиперреалистичный рисунок с использованием локальных цветов (заливки какого-либо участка полотна). В этом ярко проявили себя Юрий Гребенщиков, Иван Быков. А вот барнаулец Иван Мозговой, который в «Аз.Арте» участвует вот уже шестой раз, представил на суд жюри многочастную работу-загадку под названием «Да-да!», заглавный элемент которой – то ли троянский конь, то ли кентавр, сделанный из дерева (его можно увидеть в самом центре, у входа на выставку). В графической части «Аз.Арта» в эскизе к большой работе он словно расшифровывает свое послание, объясняя, откуда взялись элементы в его скульптуре. Эта графика отсылает к дадаизму – авангардистскому течению, отрицающему традиционное искусство, которое словно предлагает пересочинить его заново. Отсюда и коллажный метод изображения, который использует Иван Мозговой в своей работе.

– Художники много экспериментируют, пробуют себя в самых разных техниках – литографии, ксилографии, линогравюре (гравюре на линолеуме), монотипии, в крупноформатной графике, – комментирует Лидия Рыжова. – Главное, что в их работах присутствуют они сами, их отношение к миру, к происходящему вокруг. И в этом ценность искусства. Безусловно, есть полотна, где авторы пародируют стили других художников (часто своих учителей) или рисуют окружающий мир отстраненно, без собственного участия. Думаю, и такие работы имеют право на существование. Хотя их место в искусстве сложно оценить.